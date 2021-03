Může Intel HPG bojovat i s výkonnými kartami generací Navi 2 a Ampere?

Snímek ukazuje Koduriho se spolupracovníkem, kteří testují nové GPU generace Xe, a to konkrétně herní či desktopové Xe-HPG. Pořízen byl v laboratoři Intel Folsom.

Koduri také připojil krátký popisek, v němž toto GPU srovnává s jistým Crystalwell z roku 2012, které bylo vyvinuto i některými inženýry, již pracovali i na novém Xe-HPG. A to představuje o devět let novější GPU, které má být více než 20krát výkonnější.

My přitom dobře víme, že Intel Crystalwell či spíše Crystal Well je kódové označení integrované grafiky Intel Iris Pro 5200 (GT3e), kterou jsme si sami vyzkoušeli v rámci recenze počítače Gigabyte BRIX Pro . Jde o grafiku, která měla i díky 128 MB paměti eDRAM na svou dobu velice slušný výkon a v případě integrovaných GPU v podstatě neměla konkurenci. Dnes dokáže v testu FireStrike dosáhnout cca 1400 bodů.

Iris Pro 5200 využívá 40 EU / 320 shaderů a dosahuje výkonu 832 GFLOPS pro taktu 1300 MHz. Pokud by tak Xe-HPG měla být více než 20krát výkonnější, mohla by mít výkon kolem 17 TFLOPS, anebo může jít alespoň o 28.000 bodů ve FireStrike. Záleží tak na tom, jak to Koduri myslel, čili zda mluvil o hrubém výkonu nebo reálném grafickém výkonu, když ostatně můžeme za ním dobře vidět monitor s otevřenými testy 3DMarku.

Dle obou měřítek by ale Xe-HPG měla nabídnout výkon někde mezi kartami RTX 3070 a RTX 3080, což je velice slušné, zvláště když můžeme kartu RTX 3080 považovat za herní hi-end, který stejně pro drtivou většinu zákazníků představuje hardware, který si nikdy nekoupí. Dnes si toho nekoupíme sice mnohem víc, ale jde o pointu.

Intel Xe s jednou, dvěma a čtyřmi dlaždicemi

Xe-HPG také představuje jen jednu "dlaždici", jaké lze vedle sebe umístit až čtyři pro ta nejvýkonnější GPU, respektive spíše GPU akcelerátory. Ale to už může běžné zákazníky nechat zcela chladné a ti se mohou ptát spíše na to, kdy Xe-HPG konečně dorazí na trh.

Vzhledem k tomu, že hardware se teprve testuje v laboratořích Intelu, jistě nepůjde o nejbližší měsíce a lze uvažovat spíše až o podzimu, pokud vůbec půjde o tento rok vzhledem k tomu, jak se neustále zhoršuje situace s výrobou čipů a dostupností mnohých komponent či materiálů pro výrobu hardwaru. Stále také nevíme, jaký výrobní proces chce Intel vůbec použít a zřejmé je pouze to, že půjde buď o výrobu v TSMC, anebo v Samsungu, neboť jiné možnosti tu nejsou, pokud má platit to, že výroba bude outsourcována.

Ceny souvisejících / podobných produktů: