Meteor Lake ukázal svůj čip se CPU jádry, co v něm najdeme?

Nyní už je opravdu jasně vidět, jak se role firem AMD a Intel prohodily ve smyslu informování veřejnosti o budoucích produktech. Zatímco kdysi sdílné AMD spíše mlčí, Intel nás naopak zásobí podrobnostmi i dlouho před vypuštěním konkrétních produktů. Ostatně co z oficiálních zdrojů dosud víme o procesorech Ryzen 7000 a obecně jádrech Zen 4? Moc toho není.

V případě Intelu už tu máme i snímek hlavního výpočetního jádra procesorů Meteor Lake, který Intel na akci Vision 2022 umožnil pořídit lidem z Le Comptoir du Hardware . A pak už jako obvykle přiskočil Locuza_ , aby na snímku označil jednotlivé segmenty tohoto čipu, který už je ve vzorcích tvořen 7nm procesem (Intel 4).

Koncové produkty v podobě 14. generace Core Meteor Lake mají být přitom vyslány na trh až v druhém kvartálu příštího roku, což ovšem představuje velice vysoké tempo. Alder Lake byly vyslány na trh teprve ke konci předchozího roku a letos budou v druhé polovině následovat Raptor Lake, čili ty se už na trhu moc neohřejí. Nicméně teprve uvidíme, jak to Intel pojme a zda budou Raptor Lake vůbec představovat plnohodnotnou generaci, která přijde ve všech možných podobách jako Alder Lake.

Co tu dle popisu snímku vidíme, je 2P+8E čip, čili bezpochyby úsporná mobilní verze vybavená dvěma výkonnými a osmi slabšími jádry. Stejně jako v případě dnešních procesorů jsou tu slabší jádra (zde Crestmont) uspořádána do klastrů po čtyřech, které by měly sdílet i svou L2 cache, přičemž tu dále bude 2,5 až 3 MB L3 cache na jedno velké jádro či právě jeden klastr malých jader, takže v tomto případě 10 až 12 MB L3.

Dle Locuzy by tak kapacita L3 cache na jádro měla zůstat přinejlepším stejná a možná že i mírně klesne, ovšem ku prospěchu L2 cache, která by mohla u velkých jader vzrůst z 1,25 MB na 2 MB a u malých možná ze 2 na 4 MB na klastr čtyř jader.

Na okraji nad hlavními jádry by pak mohlo být rozhraní pro spojení s SOC dlaždicí a pak tu ještě nemáme popsanou oblast pod středovým komplexem s L3 cache a interní prstencovou sběrnicí. To můžeme porovnat s dnešními Alder Lake.

Nově odhalený čip tak obsahuje v podstatě jen samotná jádra, cache a nezbytnou sběrnici či rozhraní pro propojení s dalšími čipy procesoru či snad jen s SOC dlaždicí. Nemáme tu tak žádný paměťový kontroler a potřebnou PHY, žádný kontroler s linkami PCIe, žádné grafické výstupy, multimediální engine integrovaného grafického čipu, čili ani žádné shadery, TMU/ROP či GPU cache.

Dá se tak říci, že jde pouze o ekvivalent cca jedné čtvrtiny 16jádrového (8P+8E) procesoru Alder Lake, který má rozměry 10,5 x 20,5 mm, čili cca 215 mm2. Na 10nm procesu by tak mohlo jít jen asi o 60mm2 čip (pokud uvažujeme o podobných rozměrech CPU jader), ovšem na 7nm procesu bude ještě výrazně menší.