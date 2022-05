AMD potvrzuje Ryzen 7000 Raphael na podzim, příští rok Dragon Range a Phoenix

AMD tím především potvrzuje podzimní nástup procesorů Raphael ale neříká víc, než je nutné, respektive nám nesděluje to, co o nich ještě nevíme. Máme tu tak jádra Zen 4, paměti DDR5, sběrnici PCIe 5.0 a TDP od 65 W výš.





Pokud máme brát nastíněnou časovou osu jako víceméně přesný ukazatel nástupu daných generací, pak pro Raphael by mohl platit konec třetího kvartálu, čili doba kolem konce letních prázdnin. Jenomže rok 2022 nemá stejně široký sloupec jako 2023, což by pak mohlo znamenat i to, že Raphael bude na trh uveden nejdříve v říjnu.

Dragon Range a Phoenix by pak měly nastoupit hned někdy zkraje příštího roku, čili podobně jako letošní mobilní Ryzeny 6000, čili Rembrandt.

A právě o generaci Rembrandt se bohužel v nové roadmapě vůbec nemluví, pokud jde o její nástup v podobě desktopových čipů. Samozřejmě je možné, že AMD tu prostě jen vynechalo jeden řádek, v němž by desktopové Ryzeny 5000G (Cezanne) nahradily moderní Rembrandt se Zen 3+ a RDNA 2. Anebo je také možné, že AMD s nahrazením Cezanne zatím opravdu nepočítá, neboť na rozdíl od mobilních APU je jejich postavení přeci jen odlišné.

Desktopová APU totiž nemá cenu pořizovat do sestavy, která bude vybavena samostatnou grafikou, čili tu jde vesměs o levná PC. Oproti tomu mobilní APU a zvláště aktuálně Ryzeny 6000 se běžně montují i do drahých notebooků, které mají samostatnou grafiku, což jsou nyní všechny . Ve vysoké ceně se přitom lépe rozpustí cena pamětí DDR5, která by právě v případě desktopových APU mohla představovat velkou překážku. Právě proto je možné, že AMD s desktopovými Rembrandty ani nepočítá, ostatně desktopová APU v posledních letech celkově mají nízkou prioritu. Na druhou stranu, po přechodu řady produktů firmy AMD na 5nm proces by se snad mohlo pro ně najít místo.

V každém případě se o vývoji na poli desktopových APU nedozvídáme nic a namísto toho tu máme Dragon Bridge a Phoenix, čili dvě rodiny pro notebooky. Nejde ovšem o obdobu Cezanne a Lucienne, čili novějších Zen 3 a oprášených Zen 2, které tvoří mobilní generaci Ryzen 5000. Je pochopitelně možné, že tu budou i jiné rozdíly než jen v TDP a podporovaných pamětech (DDR5 vs. LPDDR5), ale v obou případech půjde o moderní Zen 4.