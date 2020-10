NASA Perseverance je v půli své cesty na Mars

NASA Perseverance odstartoval v létě , a to 30. července, přičemž přistávat bude během 18. února příštího roku, kdy vstoupí do atmosféry Marsu rychlostí kolem 19.000 km/h. Zde pak můžete sledovat jeho aktuální polohu a dívat se na to, jak Perseverance postupně ukrajuje zbývající miliony kilometrů. Aktuálně se přitom vzhledem ke Slunci pohybuje rychlostí přes 98 tisíc kilometrů v hodině.

Ovšem i když je rover nyní už krátce za polovinou své cesty, neznamená to, že se nachází přesně mezi Zemí a Marsem. Ty se pohybují na své vlastní dráze, takže přímá vzdálenost k Zemi už činí 44,2 milionů kilometrů, zatímco Mars je vzdálen pouze 28,1 milionů kilometrů. Z té tak bude plavidlo s roverem postupně ukrajovat, jak se bude postupně blížit k místu setkání, které je ale ještě daleko před ním i před Marsem na jejich oběžných drahách.

A až bude Perseverance přistávat, Mars bude od Země vzdálen asi 209 milionů kilometrů, čili pokud nyní trvá zaslání signálu pomocí Deep Space Network přibližně dvě a půl minuty, v době přistání už bude zpoždění komunikace o devět minut delší. Země se totiž bude Marsu díky své kratší orbitě postupně vzdalovat, aby jej opět dostihla přibližně za rok a půl.

Komunikace s roverem přitom probíhá pravidelně, neboť obsluha ověřuje funkčnost jeho systémů a palubních přístrojů. Zatím nejsou hlášeny žádné problémy, takže to vypadá, že nejbližší drama nastane právě až v únoru, kdy půjde rover na přistání. NASA přitom nebude mít vzhledem ke dlouhému zpoždění komunikace toto přistání nijak řídit. To proběhne zcela automaticky a my na Zemi si budeme moci leda tak počkat na výsledek. Víru v dobrý výsledek ale posiluje to, že stejným způsobem jako Perseverance už přistál rover Curiosity.



Ceny souvisejících / podobných produktů: