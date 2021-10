NASA už kvůli problémům Boeingu přeřadila astronauty ke SpaceX

Boeing Starliner nedokázal naposledy ani odstartovat ke své dlouho odkládané zkoušce Orbital Flight Test-2, respektive to nebylo umožněno kvůli zaseklým ventilům únikového raketového systému lodi. Od té době se Boeing snaží ventily rozhýbat a zjistit příčinu potíží, ovšem jde mu to příliš pomalu. Začíná být zřejmé, že letos už Starliner k ISS neodstartuje, neboť je třeba i čekat na vhodnou dobu, kdy bude na stanici volný dokovací port

NASA přitom dříve počítala s tím, že nedlouho po závěrečné orbitální zkoušce už odstartují ve Starlineru první astronauté a nyní už potřebuje do vesmíru vyslat dva čerstvé, kteří se do něj ještě nikdy nepodívali. Nicole Mann a Josh Cassada přitom původně byli členy jiných misí, Nicole měla letět mezi vůbec prvními astronauty na palubě Starlineru a Josh hned poté už v rámci prvního z pravidelných letů nové lodi.

NASA je tak nechce držet na zemi, a tyto astronauty tak čeká nový trénink, aby se mohli namísto ve Starlineru dostat na Mezinárodní vesmírnou stanici v Crew Dragonu firmy SpaceX. Oba budou součástí mise Crew-5, na niž si ale ještě počkají do podzimu příštího roku, přičemž Nicole se stane velitelkou mise, Josh bude pilot a pak si nasedne ještě letový specialista Koichi Wakata z JAXA a pak ještě jeden dosud nestanovený člen posádky.

Načasování mise Crew-5 tak dává tušit, že dle obav NASA nemusí Starliner s první posádkou startovat ani v příštím roce, ale to se ještě uvidí. Musíme si počkat na další informace od Boeingu, který by snad měl pro Orbital Flight Test-2 zkusit přichystat servisní modul, který měl být původně využit až v misi Nicole Mann.

Záleží pochopitelně hlavně na tom, zda jsou dané problémové ventily záležitost spíše jen jednoho konkrétního servisního modulu, anebo je celý problém daleko širší. To se asi dozvíme až poté, co Boeing přinese informace o tom, co zjistil z podrobnějšího prozkoumání zaseklých ventilů z tzv. "mokré" strany, z níž má proudit do motorů oxidační činidlo.



