Boeing si stále neví rady s ventily Starlineru, letos už asi nepoletí

Kathy Lueders z NASA sice v úterý oznámila, že dle jejího názoru učinil Boeing velký pokrok ve zkoumání toho, co se to děje s ventily Starlineru, nicméně to trvá již téměř měsíc a půl a na obzoru není žádné východisko. Jedná se konkrétně o celkem 13 ventilů, které způsobily odklad startu jen hodiny před zážehem. Jsou umístěny v servisním modulu Starlineru, kde mají za úkol ovládat tok oxidačního činidla (oxid dusičitý) v záchranném únikovém systému. Celkem má přitom Starliner 24 těchto ventilů, čili zprvu selhala více než polovina, z nichž se poté některé povedlo rozhýbat, ale jiné zůstávaly neovladatelné.

Boeing tak poté odeslal Starliner zpět do Commercial Crew and Cargo Processing Facility na Floridě, kde je od té doby zkoumán. Inženýrům se již povedlo prozkoumat stav "suché" strany ventilů, ale dosud pořádně nevědí, co se děje na té druhé, "mokré" straně, odkud má dále proudit do motorů oxidační činidlo. A to bude i dle Kathy Lueders zdlouhavý a náročný proces.

Během následujících týdnů by se měl Boeing společně s NASA rozhodnout o tom, zda problematické ventily ze servisního modulu rovnou vymontují a odešlou k podrobnému prozkoumání. Pokud se tak stane, pak může Boeing použít další servisní modul, který si chystal už pro první test Starlineru s lidskou posádkou, aby konečně splnil svou misi Orbital Flight Test-2.

Zatím tak logicky nebylo stanoveno datum pro OFT-2, která přitom nemůže odstartovat kdykoliv. Za úkol bude mít připojit se alespoň na několik dní k Mezinárodní vesmírné stanici, takže v rámci ní se s tím musí počítat a musí být k dispozici příslušný dokovací port. Dle Kathy Lueders je tak pravděpodobné, že start bude odsunut až do příštího roku, ale jde jen o její osobní názor.