Boeing stále bojuje s chybou, která překazila orbitální test Starlineru

Lze říci, že kdyby nebylo společnosti SpaceX a jejích Crew Dragonů, byli by Američané stále odkázáni na Roskosmos. Boeing je totiž jako druhá hlavní společnost zapojená v NASA Commercial Crew Program značně pozadu a aktuálně bojuje s tím, aby mohla odstartovat s lodí CST-100 Starliner, jejímž úkolem bude v pořádku doletět k Mezinárodní vesmírné stanici, napojit se na ni, odevzdat svůj náklad, přijmout náklad určený k návratu na Zemi a pak už se odpojit a posléze přistát.

Jedná se tu přitom o Orbital Flight Test 2 (OFT 2), který následuje po OFT1 z konce roku 2019, přičemž ten také neproběhl bez problémů. Chyba počítače způsobila, že špatně ovládaný Starliner nakonec nedokázal doletět k Mezinárodní vesmírné stanici, a tak s ním Boeing bez splnění tohoto důležitého úkonu opět přistál. Mluvilo se poté i o tom, že NASA by mohla tento pokus uznat i tak, ale poté bylo rozhodnuto o jeho opakování a to se nyní Boeingu také moc nepovedlo, ale ještě má šanci.

Dle informací z NASA měl Starliner před plánovaným startem 3. srpna celkem 13 ventilů v palivovém systému zaseknutých v zavřené poloze a inženýři Boeingu je nedokázalo otevřít a ani zjistit, jaká byla příčina. Raketa Atlas V i s lodí se tak přesunuly zpět do Vertical Integration Facility (VIF), kde je nyní Starliner prohlížen, přičemž od té doby se povedlo pomocí různých technik - "mechanických, elektrických a tepelných" otevřít 7 ze 13 ventilů, ovšem příčina je stále neznámá.

NASA se už nechala slyšet, že s Boeingem stále počítá, ale plánované lety mohou pokračovat až tehdy, co bude problém s ventily nejen vyřešen, ale i vysvětlen a přijata budou příslušná opatření. A na to Boeing nemá zrovna moc času, neboť ani ne za dva týdny startuje zásobovací mise SpaceX CRS-23, která na ISS zabere potřebný dokovací port, poté bude společnost ULA potřebovat své odpaliště pro start mise NASA Lucy na raketě Atlas V a následně to bude opět SpaceX a další start Crew Dragonu s posádkou. Čili pokud Boeing tuto příležitost zmešká, další bude mít až někdy ke konci roku.