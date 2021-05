Nečekaný konec? Windows 10X údajně nevyjde letos a možná ani později

V roce 2019 byl představen dvoudisplejový počítač Surface Neo, který měl využívat Windows 10X. Tento „nový“ operační systém od Microsoftu měl nabídnout stejný zážitek, který uživatelé znají z běžné verze Windows 10, ale optimalizovaný pro zařízení s moderním designem, jako jsou flexibilní a dvoudisplejové notebooky či tablety. Kromě upraveného ovládání měl být tento systém také energeticky efektivnější. Mimo jiné i díky tomu, že by upřednostňoval „univerzální“ aplikace (na platformě UWP). Běžné aplikace Win32 měly běžet v kontejnerech, aby spotřebovávaly méně zdrojů.

Microsoft původně přislíbil, že se Windows 10X dostane na zařízení značek jako Asus, Dell, HP nebo Lenovo. Následovala celá řada změn. Nový systém měl být nakonec určen i zařízení s jedním displejem. A postupně se stále více profiloval jako odlehčená verze Windows 10, která by mohla konkurovat Chrome OS na levných noteboocích. Zároveň mělo dojít ke zjednodušení ovládacích prvků především pro dotykové displeje. Ačkoliv americký softwarový gigant nikdy nezveřejnil datum vydání Windows 10X, ze zákulisních informací vyplívá, že premiéra systému se oddalovala. Jeden čas se počítalo s uvedením na jaře 2021, podle spekulací z letošního března měl být systém vydán až ve druhé polovině roku.

Nyní ovšem přichází další zvrat. Podle webu Petri.com měl být Windows 10X odložen na neurčito. Téměř jistě proto nevyjde v roce 2021 a otázkou zůstává, zda operační systém vůbec někdy spatří světlo světa. Pokud ano, bude to nejspíš ve zcela jiné podobě. Microsoft se chce nyní soustředit na standardní Windows 10 a další projekty. Na druhou stranu lze předpokládat, že některá řešení a technologie vývojáři nezahodí. Nejen redesign uživatelského rozhraní, ale třeba také podpora aplikací v kontejnerech, by dříve či později mohla proniknout do „Desítek“. Jedním z důvodu zrušení plánů na Windows 10X by mohly být obavy z nezájmu zákazníků. Zdá se, že zatím nenadešel čas na nový typ zařízení s novým operačním systémem.

Windows 10X nejsou první neúspěšný pokus Microsoftu přinést alternativu ke svému hlavnímu OS. Spolu s Windows 8 přišla také „tabletová“ verze Windows RT, která byla určena pro procesory ARM. Hlavním negativem ovšem byla absence podpory pro většinu aplikací x86. Řešením pro cenově dostupné počítače měl být systém Windows 10S, který podporoval jen aplikace z Microsoft Store. K dispozici byla sice možnost deaktivovat tento režim, ale tím uživatel mohl nenávratně přijít o některé výhody týkající se výkonu a zabezpečení.

