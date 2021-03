Průzkumník ve Windows 10 získává nové ikony. Barevnější než dříve

Microsoft pravidelně vydává Windows 10 Insider Preview, což jsou sestavení, která dávají uživatelům možnost zapojit se do procesu vývoje operačního systému. Tato preview obvykle obsahují funkce, které se k ostatním uživatelům dostanou teprve se zpožděním. Nedávno vydaný build 21377 obsahoval třeba technologii Auto HDR , která vylepší barvy a kontrast více než tisícovky her – stačí kompatibilní monitor. Větší pozornost než sebezajímavější funkce ovšem často vzbudí designové změny ve Windows 10. Jednu z nich přináší Microsoft právě nyní. Mnohým uživatelům se nejspíš líbit nebude, a to i přesto se, že se jedná pouze o nové ikony pouze v jediném programu.