Nové iPady Pro prý dostanou M4 místo M3, zaměřeny budou na AI

Apple představit nové tablety iPad. Mluví se o tom, že by mělo jít po letech konečně o první keynote, která se bude konat v Divadle Steva Jobse, tedy za fyzické účasti novinářů. Nové iPady by měly dostat podporu nové generace dotykového pera Pencil 3, které má mít dle zákulisních informací haptickou odezvu a citlivost na stisk. Také se u iPadů Pro má objevit displej OLED a iPad Air by měl dostat větší 12,9" variantu pro ty, kteří chtějí větší úhlopříčku, ale nechtějí nejvýkonnější a nejdražší řadu Pro. Už za týden, 7. května, se bude konat keynote Let Loose , kde má

Mark Gurman, který už tradičně přináší zákulisní informace ze světa Applu, se ale nechal slyšet, že iPady Pro možná nedostanou procesor M3, jak se předpokládalo, ale dosud nepředstavenou generaci Apple M4, kterou bychom měli později najít i v MacBooku Air (a základním MacBooku Pro). Důvodem je to, že Apple M4 má mít výrazně silnější Neural Engine, tedy čip NPU pro akceleraci algoritmů umělé inteligence a iPady Pro by mohly být prvními výrazně AI-zaměřenými zařízení Applu. Algoritmy generativní umělé inteligence by tedy měly běžet přímo na zařízení a nikoli s pomocí cloudu.