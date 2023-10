Apple uvádí 3nm procesory M3, M3 Pro a M3 Max: vyšší výkon pro MacBooky Pro i iMac

Většina keynote Applu se odehrává v 10 hodin ráno kalifornského času (v 7 večer u nás), nicméně poslední halloweenská akce nazvaná Scary fast byla v netradiční době v 5 odpoledne (u nás v jednu v noci). Apple netradičně všechno ladil do černé barvy a ne bílé. Hlavní je ale to, co na této akci vlastně představil. Základem byly nové procesory Apple M3, M3 Pro a M3 Max, tedy téměř kompletní rodina nové generace. Všechny jsou vyráběny 3nm výrobním procesem. Jednou z novinek je výkonnější GPU, které přináší několik nových technologií. Především je to Dynamic Caching, což zvyšuje využití GPU lepší alokací takového množství paměti, které je potřeba. Dále tu máme hardwarově akcelerovaný ray-tracing a podporu pro Mesh Shading. Podle Applu tak nová GPU v M3 přináší o 80 % více výkonu než v řadě M2 a proti procesorům M1 jde dokonce o 150 % k dobru. Základní M3 má 10jádrové GPU, M3 Pro může mít 14 nebo 18 jader GPU a M3 Max pak 30 nebo dokonce až 40 jader.



Pokud jde o CPU, tak u úsporných i výkonnostních jader se zlepšila predikce větvení, také se optimalizovaly další části CPU pro dekódování a vykonávání instrukcí. Výkonnostní jádra jsou tak o 15 % rychlejší proti M2 a o 30 % rychlejší proti M1. V případě úsporných jader se výkon zvýšil dokonce o 30 %, resp. o 50 %. To proti minulé generaci nejsou nějak dech beroucí nárůsty, spolu s novým procesem pro výrobu se však toto vše podepsalo na lepší efektivitě. Na to, na co M1 potřebovala cca 12-13 W, stačí M3 jen polovina (cca 6 W), resp. při stejné 6W spotřebě měla M1 zhruba 3/4 výkonu. Každopádně M1 dokáže atakovat větší nejvyšší spotřebu okolo 15-16 W. Apple to srovnal i s 12jádrovým procesorem Intel Core i7-1360P. Kde Intel potřebuje 45 W, M3 si vystačí pro stejný výkon se čtvrtinovou spotřebou. Zatímco M3 má 8 jader (4P+4E), M3 Pro může mít 11 (5P+6E) nebo 12 jader (6P+6E). M3 Max se pak bude nabízet ve 14jádrové (10P+4E) nebo 16jádrové (12P+4E) konfiguraci.



Vyšší efektivitu dosahuje i GPU. Zde jsme na tom podobně a výkon GPU v M1 při cca 13 W dosahuje M3 zhruba na poloviční spotřebě. Max. spotřeba GPU se ale v M3 dostává o zhruba 4 W výše na 17 W. Pokud by mělo dojít na srovnání s integrovaným GPU ve výše zmíněném Intelu Core i7-1360P, pak jeho max. výkon dosahovaný při cca 33 W má M3 na pouhé pětině spotřeby okolo 6-7 W. Max. výkon má přitom Apple M3 dvojnásobný a potřebuje na něj jen zhruba 17 W.



Pozitivní zprávou je i navýšení kapacit paměti, a ačkoli základní M3 stále začíná na pouhých 8 GB sdílené paměti, M3 Pro zvyšuje minimální kapacitu z 16 na 18 GB a maximální z 32 na 36 GB. M3 Max pak základní kapacitu 32 GB zvyšuje na 36 GB, to hlavní je ale u maximální. Ta byla dosud 96 GB, nově je ale 128 GB, a dostává se tak na úroveň, kterou nabízí starší M2 Ultra . Paměťová propustnost činí 100 GB/s u M3, 150 GB/s u obou verzí M3 Pro a v případě modelu M3 Max se pak liší dle počtu jader, varianta 14CPU/30GPU má 300 GB/s, verze 16CPU/40GPU pak 400 GB/s.

Zrychlení se dočkal i Neural Engine. Ten je o 15 % rychlejší než u M2 a o 60 % rychlejší než u M1, především ale úlohy AI/ML mohou těžit z větších kapacit sdílené paměti (to platí zejména pro 128GB verzi). Všechny tři modely mají Media Engine podporující H.264, H.265/HEVC, ProRes, ProRes RAW a nově i akcelerované přehrávání AV1. Pokud jde o počty tranzistorů, základní M3 je nyní na 25 miliardách (o 5 mld. více než u předchozí generace), M3 Pro na 37 miliardách a M3 Max pak má 92 mld. tranzistorů.