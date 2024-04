Apple M4 mají přijít na konci roku s důrazem na AI a podporou až 512 GB paměti

Apple, které se má dočkat další významné výkonové vzpruhy. O tom se už ostatně mluvilo v

Umělá inteligence hýbe světem a akcelerátory pro algoritmy AI (tzv. NPU) se dostávají nejsou dnes už jen součástí mobilních čipů pro telefony a tablety, ale také mobilních procesorů pro notebooky. Už nějakou dobu je má Apple ve svých procesorech řady M, objevují se také v procesorech Intel (Meteor Lake), Ryzen (Phoenix a Hawk Point), brzy uvede velmi silné NPU také Qualcomm v procesoru Snapdragon X Elite. Výkony těchto NPU hodně rychle rostou s tím, jak rostou tendence dostávat systémy generativní AI z cloudu na koncová zařízení zákazníků. A má to být právě NPU v procesorech, které se má dočkat další významné výkonové vzpruhy. O tom se už ostatně mluvilo v únoru letošního roku . Nyní to potvrzuje Mark Gruman z Bloombergu (zde je nutné stále počítat s tím, že jde o zákulisní, nikoli oficiální informaci).

M4 měly dočkat výrazně výkonnějšího NPU (zde pod názvem Neural Engine). Procesory Apple řady M4 by se měly objevit koncem letošního roku, a to podobně jako kdysi I dle Graumana by se nové procesoryměly dočkat výrazně výkonnějšího NPU (zde pod názvem Neural Engine). Procesory Apple řady M4 by se měly objevit koncem letošního roku, a to podobně jako kdysi M3 rovnou ve třech variantách. Základem bude M4 (Donan), který lze očekávat v počítačích MacBook Air, základním MacBook Pro a Mac mini. Dále to bude M4 Pro (Brava), který se má objevit v MacBooku Pro a silnějších variantách Mac mini. Pracovní stanice Mac Pro (a možná i Mac Studio) by se měly dočkat i M4 Ultra (Hidra).

Nové procesory by měly být nadále vyráběny pomocí 3nm procesu TSMC. Na 2nm výrobu by měly přejít až iPhony 17 (ty očekáváme v září 2025). Dalším vylepšením nové řady procesorů Apple M4 (konkrétně jejich variant Ultra) má být výrazné navýšení maximální kapacity unifikované paměti z nynějších 192 GB na 512 GB. Mnohem zásadnější otázkou je však pro většinu zákazníků to, zda se Apple konečně zbaví svých ostudných základních 8GB verzí.