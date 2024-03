MediaTek a Nvidia přináší do aut ray-tracing, DLSS a více umělé inteligence

infotainment, což je dáno i tím, že se prosazuje elektromobilita a s tím i občas nutnost čekat na nabíjení vozu, případně je zde stále spousta funkcí, které mají zvyšovat bezpečnost lidského řízení vozů do doby, než přijde autonomní řízení. Do budoucna se budou multimediální schopnosti infotainmentů spojovat s pomalým nabíjením a bezpečností lidského řízení stále méně a méně (nabíjení se zrychluje) a na významu naopak nabudou především díky autonomnímu řízení. Už 3. úroveň (SAE Level 3), která je v několika Dimensity Auto Cockpit, který využívá procesor na bázi architektury ARM v9-A a výkonná GPU postavená na základě GeForce RTX.

Moderní auta se stávají počítači na kolech a na důležitosti nabývá jejich, což je dáno i tím, že se prosazuje elektromobilita a s tím i občas nutnost čekat na nabíjení vozu, případně je zde stále spousta funkcí, které mají zvyšovat bezpečnost lidského řízení vozů do doby, než přijde autonomní řízení. Do budoucna se budou multimediální schopnosti infotainmentů spojovat s pomalým nabíjením a bezpečností lidského řízení stále méně a méně (nabíjení se zrychluje) a na významu naopak nabudou především díky autonomnímu řízení. Už 3. úroveň (SAE Level 3), která je v několika málo případech dostupná , nevyžaduje pozornost řidiče. Zabavit tak posádku (včetně řidiče) bude stále více a více důležitý problém. Společnost MediaTek proto představuje systém, který využívá procesor na bázi architektury ARM v9-A a výkonná GPU postavená na základě GeForce RTX.

MediaTek je bude nabízet od high-endových variant CX-1 přes slabší CY-1, CM-1 až po low-endovou variantu CV-1. Postaveny jsou na operačním systému Nvidia Drive OS a díky GPU Nvidie tak do infotainmentů přinesou pro dnešní (ještě neautonomní) dobu podporu pro běh takových systémů umělé inteligence, jako jsou chatboti využívající moderní LLM pro možnost ovládat vůz hlasem bez toho, aniž by člověk musel sledovat obrazovku a ne silnici, vylepší také možnost sledovat pozornost řidiče (např. sledování pohledu na bázi AI algoritmů). HDR ISP pro zpracovávání obrazu z kamer má podporovat kamery směřující dopředu, ale i do kabiny vozidla, má také vytvářet virtuální pohled na auto z ptačí perspektivy.

V pozdějších fázích, kdy se více rozšíří autonomní řízení 3. a vyšších úrovní, naberou na významu funkce spojené s obrazovkou v interiéru a zábavným obsahem na ní. Na velkých obrazovkách v autech bude díky Nvidia RTX moci běhat grafika s využitím ray-tracingu, funkcemi spojenými s technologií DLSS, tedy např. zvyšováním rozlišení pomocí AI nebo generování snímků s využitím AI. Samozřejmostí bude možnost sledování filmů, seriálů a jiného obrazového obsahu. Umělá inteligence by měla pomoci také s vylepšováním audia.