Snapdragon X míří do nových notebooků, unikají zmínky o Dellu, Lenovu i dalších

má dojít k oficiálnímu představení nových mobilních zařízení s mobilními procesory. Ty by možná mohly začít pomalu narušovat nadvládu architektury x86 v oblasti notebooků a kdo ví, možná v budoucnu i desktopů. Pokud ano, bude to ale velmi dlouhý boj. Poslední informace bohužel ale moc pozitivních dojmů nenavodily , takže si budeme muset počkat na nezávislé recenze, abychom se dozvěděli, jaká je skutečnost. Poněvadž platforma Qualcommu je nyní dostupná všem a výrobci v ní patrně aspoň trochu věří, většina z nich připravuje nějaký ten nový model notebooku, který by měl být vybaven novým procesorem Snapdragon X Plus nebo Elite. Výběr by tak už při uvedení nemusel být extrémně moc omezený, i když o nějak velké šíři nabídky se asi nebude dát mluvit.

Z různých úniků tak máme informace minimálně o 10 nových modelech notebooků 6 různých výrobců, které by se měly objevit 20. května, případně později:

Asus Vivobook S 15 OLED S5507

Dell Inspiron 14 Plus 7441

Dell XPS 13 9345 Snapdragon Edition

HP Dragon Snapdragon Edition Business

Lenovo Yoga Slim 7 14 Snapdragon Edition

Lenovo ThinkPad T14S Snapdragon Edition

Lenovo IdeaPad Slim 5 Snapdragon Edition

Microsoft Surface Pro 10 Laptop

Microsoft Surface Laptop 6

Samsung Galaxy Book4 Edge

Např. jeden z úniků hovoří o novém Dellu Inspiron 14 Plus 7441, který by měl mít 12jádrový procesor Snapdragon X Elite X1E80100, což je procesor se základním taktem 3,4 GHz a Boostem na dvou jádrech do 4,0 GHz. Jednou z velkých výhod nových Snapdragonů by měl být vysoký výkon v úlohách AI, neboť jejich NPU by mělo mít samo o sobě výkon 45 TOPS. Zde připomeňme, že konkurenční procesory např. od AMD mají necelých 40 TOPS, a to když vezmeme kombinovaný výkon CPU, GPU i NPU (to má 16 TOPS). Teoreticky by měly mít výhodu i v nízké spotřebě, to ale dosavadní uniklé testy moc nepotvrdily.