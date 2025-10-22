Opět se objevují zmínky o Ryzenu 9 9950X3D2 s dvojitou 3D V-Cache i novém 8jádru
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Zvěsti o Ryzenech s dvojitou 3D V-Cache tu už byly několikrát. Naposledy byly vyvráceny, aby se nám opět vrátily. Znovu se totiž zmiňuje, že by měl přijít Ryzen 9 9950X3D2.
AMD má v nabídce několik procesorů Ryzen s přídavnou cache 3. úrovně, 3D V-Cache. Ta se ukázala být velkým přínosem zejména ve hrách. I proto se z těchto čipů staly velmi dobré herní procesory. Nicméně už několikrát přišla na přetřes možnost procesorů s dvěma vrstvami těchto pamětí. To bylo několikrát vyvráceno, pozměněno, a nikdo vlastně neví, jak to tedy je. K tomu se nám nyní tyto zvěsti objevují znovu. Pojďme si to tedy shrnout.
AMD se v minulosti na toto téma vyjádřilo v té souvislosti, že vyrábět procesor s 3D V-Cache na obou CCD nemá smysl. To sníží takty CPU, což negativně ovlivní výkon procesorů v aplikacích, které velkou cache nepotřebují. Nepomůže to ani ve hrách, které většinou běží na jednom CCD, takže větší cache už nenajde využití, protože na nich většina her ani nepoběží. A to celé bude ještě výrazně dražší. Nicméně se objevovaly informace o tom, že by se naopak druhá paměť dala na CCD, kde už jedna vrstva je. Jedno CCD by tak bylo klasické a druhé by mělo rovnou dvojitou tuto paměť. Aplikace bez vysokých nároků na cache by tak běžely nadále rychle na vyšších frekvencí, a ty, které ji vyžadují (zpravidla hry), by z většího množství profitovaly.
Úniků o takových procesorech jsme měli několik, ty se také několikrát vyvrátily. Důvody jsou víceméně dva. Bylo spíše naznačováno, že toto se objeví až u Zen 6, ne Zen 5. Jenže je tu ještě napájecí limit patice Socket AM5, který činí 170 W pro TDP (230 W pro PPT), zatímco u procesoru s dvojitou cache se mluví o spotřebě 200 W. A aby to nebylo tak jednoduché, Zen 6 má být stále na AM5, takže ani tady by 200W procesor vlastně neměl být.
Podobné specifikace nám ale říká nejnovější "únik". Podle něj by se procesor měl jmenovat Ryzen 9 9950X3D2 a má jít o 16jádro s podporou 32 vláken najednou. Mělo by tu být 16 MB L2 cache paměti a celkem 192 MB L3 (jedno CCD s 32 MB, druhé CCD s 32 MB + 2×64 MB 3D V-Cache). Opětovně se zmiňuje 200W TDP. Dále se zmiňuje, že by se základní takt měl udržet na hranici 4,3 GHz, a maximální Boost by se z nynějších 5,7 GHz měl dostat o trochu níže na 5,6 GHz.
V minulosti se ale také zmiňovalo nové 8jádro. I o něm se opětovně mluví. To působilo zvláštně, protože mělo stejnou velikost cache i spotřebu jako dnešní Ryzen 7 9800X3D, takže se nabízelo, že buď půjde o níže nebo naopak výše taktovanou variantu. Nyní vychází najevo, že se má jednat o Ryzen 7 9850X3D, což má být 8jádro s podporou 16 vláken, které bude mít také 96 MB L3 cache (32 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache) a rovněž 120W TDP, nicméně zatímco by se měl udržet základní takt 4,7 GHz, Boost se má z dnešních 5,2 GHz vyhoupnout na 5,6 GHz.
A nyní tak už zbývá jen otázka... Je to pravda a vyvrátilo se předchozí vyvrácení, nebo je to jen opakovaný fake? Co myslíte?
