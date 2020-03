Padající burzy s sebou berou i akcie technologických firem a Bitcoin

Burzy tak zažívají výrazný propad kvůli dnes již pandemii koronaviru a obav z toho, co ta přinese světové ekonomice. To se záhy začalo projevovat i ve světě financí technologických firem jako AMD, NVIDIA, Intel, Micron či jiných.

Zrovna AMD bylo nedávno ještě na vrcholu, když dosáhlo historického maxima 58,90 dolarů za akcii. Poté ovšem opět prudce spadlo na cca 45 dolarů, ovšem my mluvíme především o poklesu v nedávných dnech o téměř 15 procent na 39 dolarů. A to nedávno proběhl 2020 Financial Analyst Day, který přinesl velice zajímavé novinky a příslib do budoucna, jako třeba X3D a Infinity Architecture