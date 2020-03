Představují se výpočetní architektury AMD CDNA a CDNA2

Opět tu máme 2020 Financial Analyst Day a do třetice zásadní novinku firmy AMD, a to výpočtetní architekturu CDNA. Ta stejně jako RDNA vychází z původní GCN, ale měla by si jít vlastní cestou optimalizace pro datová centra, HPC, strojové učení, atp.

Je tak zřejmé, že se grafické architektury firmy AMD alespoň marketingově rozdělily na dva proudy a my je také budeme moci o to snadněji identifikovat. CDNA bude prostě určena pro grafické akcelerátory, které samy o sobě nebudou mít možnost zobrazovat grafiku a využívány budou pouze pro výpočty, což je tedy případ konkrétně řady Radeon Instinct.

Ovšem zda bude AMD CDNA a RDNA vyvíjet samostatně, anebo jako doposud společně, to se teprve uvidí. GPU v Radeonech Instinct se ale od grafických GPU podstatně liší už dnes, neboť nemá nepotřebný rasterizační hardware stejně jako například i multimediální engine. Otázka je, jak s tím vším dále zamává nová hardwarová podpora pro ray tracing, čili zda se takový hardware hodí i pro CDNA, anebo bude nahrazen něčím vhodnějším, jako specializovanými jádry pro AI/ML.

My se z druhého obrázku prezentace o CDNA dozvíme pouze to, že se počítá s využitím Infinity Fabric pro propojení GPU mezi sebou i s procesorem EPYC. O tom byla i nedávná aktualita

AMD má přitom na trhu v rámci Radeonů Instinct jako nejnovější modely stále ještě 5. generaci GCN (Vega), takže my zatím vůbec nevíme, co bude CDNA konkrétně představovat. Máme tu pouze náznaky jistého modelu Instinct MI100 , pravděpodobně generace Arcturus, ale jaký hardware ponese, to můžeme pouze odhadovat. Mělo by jít o variaci na tensor jádra, čili prostě hardware pro AI.

Můžeme také očekávat, že se brzy na trh dostanou první akcelerátory s CDNA a do konce roku 2022 nastoupí už další generace CDNA2. A právě na CDNA2 bude už založen nedávno zmíněný superpočítač El Capitan , který dostane také procesory EPYC založené na Zen 4 a Infinity Fabric 3.0.

