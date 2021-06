Paraguay chce být další zemí, která přijme Bitcoin jako oficiální měnu

Paraguayi. Návrh zákona chce předložit Carlos Rejala, stát by se tak mělo 14. července. Dosud se kryptoměnám hodně vytýkalo, že slouží ke všemu možnému, jen ne k primárnímu účelu, placení v běžném platebním styku. Salvádor nicméně přijal Bitcoin jako svou druhou oficiální měnu vedle dolaru, takže nyní jen zůstává otázkou, nakolik se jako druhá měna bude skutečně i používat. Vypadá to však, že nebude jediným státem, který by chtěl kryptoměny jako oficiální platidlo. Stejnou věc by rádi prosadili i v. Návrh zákona chce předložit Carlos Rejala, stát by se tak mělo 14. července.

Země by se ráda stala státem s pozitivním vztahem ke kryptoměnám, investorům a také se postarat o jejich těžbu díky obnovitelným zdrojům energie. Země má výhodu v levné elektřině díky vodním elektrárnám, které tvoří téměř 100 % výroby elektřiny a drtivá většina (okolo 90 %) se vyváží do Brazílie a Argentiny. Připomeňme, že Salvádor chce zase využít geotermální energii ze sopek. Paraguay by chtěla nalákat investory i díky relativně nízkým daním (např. 10% daň z příjmu i DPH). Ještě by bylo dobré podotknout, že salvádorský krok hodnotily pozitivně i další okolní země jako Panama, Argentina nebo Brazílie, takže je docela dobře možné, že se k Salvádoru a Paraguayi (schválí-li to) přidají i další země Latinské Ameriky.

Podotkněme ještě, že hodnota Bitcoinu je hodně volatilní. Např. v úterý se chvilkově ocitla pod 29 tisíci USD, aby dnes dosáhla téměř 35,4 tisíce USD (+22,5 % za tři dny), ale během dneška už zase spadla dolů a aktuálně je 31,7 tisíce USD (tedy o 10,5 % níže než dnešní maximum).

