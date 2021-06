Salvádor prosadil Bitcoin jako oficiální měnu, těžit ho chce díky sopkám

Je to jen pár dní, co jsme se dozvěděli, že by sechtěl stát první zemí na světě, která by přijala kryptoměnu Bitcoin jako své oficiální platidlo. Prezident Nayib Bukele nyní může slavit, zemi dovedl k tomuto prvenství, a to s poměrně výrazným rozdílem při hlasování. Pro návrh totiž hlasovalo 62 z 84 poslanců.