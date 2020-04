PC hráči Call of Duty: Warzone cheatují, stěžují si konzolisté a hledají řešení

Crossplatformní multiplayer se naplno rozjel až v loňském roce, neboť Sony se této možnosti na svých herních konzolích dlouho bránilo – patrně proto, aby si udrželo zákazníky na své platformě. Jedním z prvních velkých titulů, který této možnosti využil, se stala akční střílečka z první osoby Call of Duty: Warzone (založená na Call of Duty: Modern Warfare) z října 2019, která nabízí společný multiplayer pro PC, Xbox One i PlayStation 4 . To přináší možnost si zahrát s přáteli bez ohledu na to, jakou platformu využívají. A také větší počet hráčů, tedy např. rychlejší nalezení vhodné hry.

Začínají se ovšem ukazovat také nevýhody multiplayeru napříč platformami. Uživatelé herních konzolí si totiž stěžují, že jejich protihráči s PC podvádějí. Vysvětlení, že jsou konzolisté od přírody poctivější, asi neobstojí. Příčinu bychom měli hledat spíše v příležitostech. Cheatování na počítačích je totiž obvykle mnohem jednodušší než na PlayStationu nebo Xboxu.

Na internetu se začala objevovat videa, která usvědčují právě PC hráče z podvádění. Ne snad, že by každý, kdo hraje Call of Duty: Warzone na počítači, používal nedovolené prostředky, ale stačí jeden takový podvodník, aby zkazil zážitek všem ostatním. Nejčastěji bývají používány cheaty jako aimbot (automatické zaměřování na cíl při střelbě) nebo wallhack (průhledné zdi, přes které lze spatřit nepřítele). Vývojáři ze společnosti Infinity Ward tvrdí, že proti cheatování bojují a uplatňují přitom zásadu nulové tolerance. A jako důkaz tento týden oznámili více než 70 tisíc zabanovaných hráčů po celém světě. Pro nepoctivce to ovšem nemusí znamenat definitivní konec hráčské kariéry – stačí, aby si ve hře založili nový účet.





Uživatelé konzolí tedy často volají po zpřísnění ochrany, třeba povinným spárováním účtu s telefonním číslem, aby se zabanovaným hráčům znesnadnilo zakládání nových profilů. Ani toto opatření ovšem není neprůstřelné, proto se ozývají také hlasy po úplném zakázání crossplatformního multiplayeru, nebo přesněji jeho omezení pouze na herní konzole. Ve stejných místnostech by tedy hráli pouze uživatelé Xboxů a PlayStationů, odděleně od PC hráčů.

Jako dočasné řešení se někteří konzolisté snaží deaktivovat crossplatformní multiplayer, ale není to snadné, jak to na první pohled vypadá. Server Eurogamer uvádí, že uživatelé PS4 mají možnost tuto funkci vypnout, ale musí přetrpět několik upozornění, které doporučují opětovnou aktivaci. Dostat se do herního lobby také může zabrat několikanásobně více času než s crossplatformním multiplayerem – redaktorovi během testu trvalo asi tři minuty místo obvyklých 30 sekund. V případě Xboxu One není možné si bez této funkce zahrát, i když byl nalezen způsob, jak crossplatformní multiplayer zcela vypnout v nastavení systému.

