Phison ukázal PCIe 5.0 SSD na X670 s propustností 12,5 GB/s

Phison PS5026-E26 už známe z minulého roku, kdy byl odhalen právě jako kontroler chystaný pro budoucí SSD pro rozhraní PCIe 5.0. Nepřekvapí nás tak, že jej nyní vidíme v testu z Computexu 2022, kde byl využit na jistém modelu SSD s paměťmi Micron 3D TLC NAND Flash.

Zajímavé je, že společnost Phison dané SSD určené pro rozhraní M.2 neumístila do příslušného slotu a namísto toho využila adaptér a hlavní slot PCIe x16. To ale může mít prosté vysvětlení, neboť na takovémto adaptéru bylo SSD s prezentovaným kontrolerem PS5026-E26 hned na očích, což by v případě jeho "utopení" v hlavním M.2 slotu základní desky neplatilo. Ale je samozřejmě možné, že tu byl i jiný důvod, nicméně v M.2 slotu by toto SSD mělo poskytovat naprosto stejný výkon, neboť jde v důsledku také jen o čtyři linky PCIe 5.0 napojené přímo na procesor.

Phison nyní dává reálné obrysy slibu firem Apacer a ZADAK , které si chystají v podstatě totožné modely SSD s propustností až 13 GB/s. Phison tedy v testu CrystalDiskMark dosáhl "pouze" 12,5 GB/s, ovšem lze si představit, že třeba v testu ATTO by už mohlo jít o 13 GB/s, ostatně výrobci SSD pochopitelně udávají ty nejlepší naměřené a naměřitelné hodnoty a co na tom, že jsou dosahovány v ryze syntetických testech.

Ani rychlost sekvenčního zápisu kolem 10 GB/s není špatná, což ovšem v obou případech platí pro operace s frontou Q16. Bez fronty se už rychlost sekvenčního čtení propadne na úroveň dnešních modelů pro PCIe 4.0, však i Samsung 980 Pro 1TB dosáhne hodnoty mírně přes 4 GB/s. V zápisu je to ale mnohem lepší.

Velice podobné je to pak v náhodném 4k čtení a zápisu, kde testované SSD v případě čtení s Q1T1 nabízí srovnatelný výkon s PCIe 4.0 i 3.0 modely , ale v zápisu je výrazně rychlejší. Ale jde zatím pouze o jedno SSD, dle nějž nelze soudit celou generaci.

Můžeme také opět připomenout téma API/technologií DirectStorage, NVIDIA RTX IO či Smart Access Storage , neboť je jasné, že čtení komprimovaných dat rychlostí nad 10 GB/s už představuje zátěž, s jakou se budou moderní procesory vyrovnávat jen těžko, respektive ji prostě nezvládnou. Jde tu pochopitelně zvláště o hry a jejich data, která stejně většinou skončí v paměti grafické karty a právě ta by si je pod DirectStorage a jinými měla také sama zpracovávat, než aby jí je předžvýkával procesor, jenž už na takový průvan většinou ani nebude stačit.