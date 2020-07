Právnická firma chce žalovat Intel ve spojitosti se zpožděním 7nm procesu

Na poli procesorů se v poslední době otřásá vše v základech. Architektuře x86 se čím dál více snaží konkurovat ARM , Ryzeny od AMD zvyšují své tržní podíly ve všech kategoriích na úkor Intelu, kterému se stále nedaří výrazněji rozjet 10nm výrobu, natož tu 7nm . A právě ta může pro Intel znamenat další nepříjemnost. Ještě před rokem se tvrdilo, že by se měla objevit někdy v roce 2021, nicméně dle posledních zpráv zveřejněných spolu s finančními výsledky to vypadá, že když bude mít Intel trochu štěstí, stihne uvedení vlastního 7nm procesu snad do konce roku 2022. Dokonce hrozí, že by to mohlo být až v roce 2023. To by ale nemuselo být tak tragické, neboť se hovoří o tom, že některé čipy by mu měly vyrábět i jiné firmy jako TSMC , která vyrábí např. pro konkurenční AMD na 7nm procesu už nějaký ten pátek). Zpoždění se chytla právnická firma Hagens Berman, která chce nyní Intel zažalovat.