Intel: 7nm proces se zdrží o dalších 6 měsíců, hrozí až rok 2023

Zatímco AMD (resp. TSMC) vyrábí 7nm procesory už nějaký ten pátek a TSMC už rozjíždí 5nm výrobu, na které budou vyráběny např. procesory Apple A14 do letošních iPhonů nebo Snapdragon 875, Intelu se ještě pořád nepovedlo pořádně rozjet 10nm proces. Několik takových procesorů už je na trhu, náběh výroby se postupně rozjíždí, nicméně základ nabídky tvoří stále ještě 14nm procesory. Už brzy (ještě letos) by se ve velkém měla rozjet výroba 10nm Intel Core Tiger Lake a serverových Ice Lake, až v druhé polovině roku 2021 by to měly být desktopové 10nm procesory Alder Lake a nové serverové Sapphire Rapids.



Jenže jak naznačuje finanční zpráva Intelu, nelze očekávat, že by měl mít Intel se 7nm procesem o trochu více štěstí. Ta totiž hovoří o tom, že se nástup 7nm procesu odsouvá o dalších 6 měsíců a nově tak zpoždění proti původním plánům povyskočí už na jeden rok. Vypadá to tedy, že by se takové procesory mohly objevit až na přelomu let 2022 a 2023.

Připomeňme, že prvními 7nm procesory u konkurence byly Apple A12 Bionic ze září 2018 (resp. Huawei Kirin 980 ze srpna 2018, ten se ale začal prodávat později než Apple). V případě AMD to bylo v červenci 2019. Intel by dle těchto dat měl mít zhruba 4 roky zpoždění. Zásadním problémem je dle zprávy velmi nízká výtěžnost 7nm procesu Intelu.



