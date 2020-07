Samsung údajně chystá CPU Exynos 1 pro Windows PC

I když to vypadalo, žebude na počítačích ještě dlouho tou hlavní, poslední měsíce a roky dávají tušit, že tu má přeci jen konkurenta, který ji začíná pomalu ohrožovat. Architektura ARM, která se nejprve objevovala jen v mobilních zařízeních, se čím dál tím více tlačí i do desktopů a serverů. Apple chce z x86 přejít na svůj Apple Silicon založený na ARMu už letos, v serverové oblasti máme procesorů na ARMu hned několik. Aktivní jsou v tomto zejména Číňani , nicméně zajímavostí je např. i to, že nejvýkonnějším počítačem na světě je japonské Fugaku . A právě tento superpočítač využívá také architektury ARM. Tu má i procesor Ampera a takto bychom mohli pokračovat dále. A ARM se dostává postupně i na Windows. Procesory pro Windows PC na architektuře ARM má např. Qualcomm, ale nejsou příliš rozšířené. Své chce údajně říci i společnost. Hovoří se totiž o tom, že připravuje nový procesor, který bude určen právě pro Windows PC.