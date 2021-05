Právo na opravu dostalo zastání od FTC, co bude dál?

My jsme se věnovali boji o právo na opravu už vícekrát, a to především ve vztahu k firmě Apple a pro nás nezvykle šlo také o výrobce zemědělské techniky John Deere . Ve skutečnosti jde ale o stejnou věc, a sice o to, aby firmy vůbec umožnily zákazníkům svobodně nakládat se svým majetkem tak, jak uznají za vhodné. Tomu se věnovala Federální obchodní komise v USA, která zkoumala, zda omezení ze strany výrobců jsou férová k jejich zákazníkům.





V závěru výsledné zprávy (PDF) se píše, že "ačkoliv výrobci nabídli řadu různých vysvětlení, proč omezují možnosti zákazníků na opravu, většina z nich nemá žádnou podporu". V dokumentu totiž FTC odmítá jeden argument výrobců za druhým, takže v tomto ohledu je na straně zákazníků.

Výrobci přitom omezují možnosti zákazníků na opravu produktů několika způsoby. Jednak fyzicky znemožňují jejich rozmontování použitím speciálních šroubků bez univerzálních hlaviček, což je spojeno s tím, že nedávají k dispozici potřebné nástroje pro rozmontování anebo také potřebný diagnostický software. Dále mohou schválně navrhovat své produkty tak, aby bylo velice obtížné je rozebrat bez poškození, své obchodní značky a patenty používají ke znemožnění opravy nezávislými subjekty, instalují softwarové zámky a nutí zákazníky v rámci EULA souhlasit s nevýhodnými podmínkami.

FTC tak odmítá argumenty výrobců podporujících výše uvedené praktiky, což je například to, že i výměna baterie by správně měla být provedena vyškolenými techniky v autorizovaných opravnách, neboť baterie (do mobilů) jsou křehké a je těžké je vyjmout v případě, že jsou přilepeny. Vedle toho je tu i nebezpečí výměny původní baterie za nevhodný typ (to se má týkat zvlášť lithiových baterií 18650).

Na to ale FTC reaguje tak, že výrobci sami mohou své produkty vyrábět tak, aby byla výměna baterie snazší a zařízení nesla jasná označení s informací, které baterie v nich lze a nelze použít. Stejně tak dle FTC neexistuje žádný důkaz podporující to, že by sami výrobci mohli být odpovědní za nesprávně provedenou opravu třetí stranou či samotným zákazníkem a že by tím mohla utrpět jejich reputace. A také nic nenasvědčuje tomu, že by opravy provedené nezávislým servisem měly být méně kvalitní než v autorizovaném servisu, zvláště kdyby výrobce dal všem přístup k potřebným materiálům.

FTC nakonec přislíbila, že bude spolupracovat se zákonodárci na tom, aby společnostem zamezila zneužití jejich postavení na trhu, a to právě uzákoněním práva na opravu jak vlastníma rukama, tak i v nezávislých servisech.



