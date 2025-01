Prémiové VR head-sety netáhnou. Meta končí s prodeji Quest Pro, Apple s Vision Pro

Brýle pro virtuální realitu se stále nestaly mainstreamovým produktem. V praxi prozatím nepřináší nějaký zásadní průlom toho, k čemu praktickému by mohly sloužit, a prémiové produkty jsou na tom ještě hůře. Problémy má hned několik společností. V poslední době se hodně mluvilo o brýlích Apple Vision Pro, které mají

se stále nestaly mainstreamovým produktem. V praxi prozatím nepřináší nějaký zásadní průlom toho, k čemu praktickému by mohly sloužit, a prémiové produkty jsou na tom ještě hůře. Problémy má hned několik společností. V poslední době se hodně mluvilo o brýlích Apple Vision Pro, které mají pod 500 tisíc prodejů a navíc čelí problému s tím, že je ani stávající zákazníci moc nechtějí používat, resp. je nepoužívají tak často, jak si mysleli. Pokud dáte za takové brýle šílených 3500 USD, stávají se opravdu hodně drahým těžítkem. Apple tak měl už na podzim pozastavit jejich výrobu , z čehož se nyní podle zákulisních informací mělo stát úplné zastavení výroby.

Apple v tom ale není sám. Potíže s prodeji high-endových headsetů má také Meta. Zatímco běžné brýle Quest 2 i 3 se prodávají slušně, Quest Pro není moc úspěšný. Původní cena 1499 USD byla poměrně rychle po uvedení snížena na 999 USD , nicméně po necelých dvou letech od této slevy Meta ukončila výrobu těchto brýlí (také na podzim) a nyní oznámila i ukončení prodejů zbývajících kusů. Meta nyní odkazuje zákazníky na levnější řadu Quest 3.

Zatím není jasné, zda jakákoli z těchto dvou společností přijde s nástupci ukončených produktů, nebo zda se více zaměří na levnější a zákazníkům více dostupné produkty. U Applu se spekuluje, že by mohly přijít nějaké levnější brýle, nicméně ty by cenovkou měly stále překonávat cenu již neprodávaného Quest Pro, a to nejspíš i před jeho zlevněním.