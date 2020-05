Přijdou po Vermeer stále ještě 7nm procesory Warhol se Zen 3?

Pochopitelně jde v této době vesměs o fámy, takže si o nich můžeme přečíst, popřemýšlet a zatím je nebrat moc vážně. Ostatně pokud bychom měli věřit tomu, že Vermeer už bude 5nm generace procesorů , museli bychom zahodit všechny dosavadní oficiální roadmap a také je o informaci v přímém rozporu s tou, které se budeme věnovat nyní. Ta se týká procesorové generace AMD Warhol, jež by mohla být oním chybějícím článkem mezi Vermeer a Raphael pro rok 2021 , jaký jsme hledali pro tuto tabulku.

Máme tu totiž vyfocenou část roadmap, kde na pravé straně můžeme tušit právě generaci Raphael, od které už očekáváme využití 5nm procesu. Generace Warhol by ale měla být stále 7nm, využívat jádra Zen 3 a sběrnici PCIe 4.0, čili v těchto ohledech je to to samé, co má nabídnout i letošní Vermeer.

Čili na jedné straně tu máme fámy o 5nm Vermeer a o tom, že AMD se snaží o velkolepý technologický nástup a na druhé straně se mluví o tom, že následovat budou naopak ještě dvě další 7nm procesorové generace, než teprve přijde na řadu 5nm proces. Osobně bych se přikláněl k té druhé možnosti s tím, že Warhol by mohly být spíše než plnohodnotná generace nějaká forma refreshe, jakou nyní AMD připravuje právě i v generaci Ryzen 3000 Matisse

Pak se ale můžeme ptát, jaký konkrétní 7nm proces by AMD mělo pro Zen 3 využít, protože víme, že ačkoliv to nemusí být N7+ využívající EUVL, nebude to ten samý N7, jaký se používá dnes pro GPU Navi či Zen 2.

Aktuálně vypadá jako nejpravděpodobnější možnost ta, že AMD využije proces N7 Plus (N7P), což ovšem není to samé co N7+. Právě N7P je vylepšený původní N7, s nímž je i kompatibilní právě na rozdíl od N7+. EUVL se tak v něm ještě nevyužívá, ovšem v případě procesů jako N5 či N6 už bude platit za nedílnou součást.

Proces N7P má nabídnout mírně lepší vlastnosti než N7, a to o 7 % vyšší výkon se stejným příkonem, anebo o 10 % nižší spotřebu při stejném výkonu. Ostatně generace Zen 3 by měla zaujmout především vylepšenou architekturou, než výrazně lepším procesem a my zatím budeme raději předpokládat, že server Digitimes vypustil do světa kachnu, ačkoliv to není jeho zvykem.



