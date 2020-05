Rembrandt, van Gogh, Genesis, Floyd, anebo budoucnost společnosti AMD

V případě prvních dvou názvů, respektive třech, když budeme počítat také Cezanne, samozřejmě není pochyb o tom, že půjde o APU, pro něž si AMD už nějaký ten pátek vybírá jména slavných malířů. Ty mu tak jen tak nedojdou a jistě jde o lepší volbu než Cokoliv Lake, jejichž názvy nám už splývají dohromady.

Jako první tu máme jednoduchou roadmap, která rozhodně nevypadá jako výsledek práce marketingového oddělení firmy AMD a ostatně veškeré tyto informace původem od Expreview a od Komachiho Ensaky můžeme zatím označit spíše za fámy a spekulace. To samozřejmě neznamená, že nejsou pravdivé, jen je zatím nelze opravdu potvrdit.

Ještě než začneme, pak se nám tu opět objevují procesory Matisse Refresh, a to konkrétně Ryzen 9 3900XT, 7 3800XT a 5 3600XT , které by měly být představeny 16. června a uvedeny na trh 7. července. V jejich případě tak už o fámy nepůjde.

Jejich nástup ale napovídá, že Vermeer se na trh skutečně ještě nechystají. V poslední době se totiž objevují informace, že nová CPU Ryzen 4000 přijdou již v září, přičemž AMD vždy mluvilo o konci roku a právě na to ukazuje i výše uvedená roadmap. A je pochopitelné, že AMD nebude vypouštět na trh tři nové Matisse, aby je hned po prázdninách následovala nová generace.

Co se týče APU, pak Renoir nám mají vydržet do druhého kvartálu roku 2021, kdy je nahradí Cezanne, a to bezpochyby nejdříve v mobilní podobě. Cezanne by tak měly mít architekturu Zen 3 (nebo možná Zen3+, ať je to cokoliv) a stále grafiku Vega, ovšem možná řádně vylepšenou stejně jako v Renoir. Ovšem následující generace Rembrandt to otočí, čili procesorová architektura zůstane na Zen 3, ale grafika konečně dostane architekturu RDNA a dále už by tu měla být podpora pamětí DDR5, USB 4 a PCIe 4.0. Zásadní by měla být právě podpora rychlých pamětí, které právě mohou zajistit potřebný nárůst grafického výkonu a v hloubi roku 2022 už ostatně budou DDR5 běžné. Automaticky pak můžeme počítat s novou paticí v případě desktopových verzí (AM5?).

Velice zajímavá tabulka pak ukazuje nové serverové, embeded, HEDT, desktopové i APU platformy. Dosud neznámý kódový název Floyd by měl odpovídat serverové platformě pro příští rok a pozoruhodné je, že pro následující desktopovou generaci po Vermeer tu nemáme ani tip, ovšem ta ještě další by se mohla jmenovat Raphael. Anebo je to prostě tak, že po Vermeer, pokud ty dorazí ještě letos, AMD v roce 2021 neuvede na trh žádné nové desktopové procesory (anebo přijdou Vermeer Refresh) a Raphael budou tak bezprostředně další generace vypuštěná v roce 2022 jako první pro novou patici.

Tolik k dnešním večerním spekulacím.

