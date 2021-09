Procesory Intel a AMD v příštích letech: na co se můžeme těšit?

Jak už jsme na našich stránkách párkrát uvedli, role firem AMD a Intel se v jistém smyslu vyměnily. Nyní právě AMD navenek působí, jako by nemělo žádný zájem komunikovat se svými příznivci či obecně s veřejností, která je zvědavá na jeho příští produkty. Nemáme tu žádnou aktuální procesorovou roadmapu ani žádné oficiální informace o tom, jakou konkrétní procesorovou generaci můžeme očekávat po Ryzenech 5000 a je tu pouze nejistý příslib jakýchsi procesorů s V-Cache, které dorazí snad ještě letos.

Naopak Intel je jako vyměněný a komunikuje mnohem více než kdy předtím, ostatně tato firma skutečně má nové vedení a nejde pouze o nového CEO Pata Gelsingera, ale i o celou řadu dalších změn ve vedoucích pozicích.

Intel se tak najednou snaží odbornou i širokou veřejnost podrobně informovat o svých plánech do budoucna a těžko vzpomínat, kdy a zda někdy vůbec jsme měli díky oficiálním informacím výhled na tři procesorové mikroarchitektury dopředu a dokonce čtyři výrobní procesy. Navíc nejde jen o stručné informace, ale i o řadu podrobností, i když Intel samozřejmě bude mít také řadu tajemství, která ještě nechce vyzradit.

Nicméně z výše řečeného vyplývá, že tento článek bude víceméně jednostranná záležitost, respektive se bude věnovat převážně tomu, co plánuje Intel, zatímco na straně firmy AMD bude zase více spekulací a fám. S tím se ale nedá nic dělat, když AMD mlčí.

Ve stylu admirála Jamamota by si mohla povzdechnout Lisa Su, což myslíme samozřejmě s nadsázkou a s ohledem na to, že onen obr zatím ukazuje svůj technologický potenciál budoucích let jen na papíře. Plány má ale velkolepé a patří mezi ně i rušení některých zavedených pořádků, jako třeba to, že zásadní produkty se vyrábí pouze a jen v domácích továrnách.

Je třeba si uvědomit, že jakkoliv výtečné produkty může firma AMD nabízet, nic to nemění na její druhořadé roli na trhu vedle Intelu, což nyní v podstatě v případě PC platí i při srovnání s NVIDIÍ, ale tomu se nyní nechceme věnovat, i když příčina je stejná. Intel si sice trošku líže rány, ale aktuální situace na trhu, při níž může prodat veškerou svou produkci, mu hraje do karet. Poznali jsme to i na konci minulého roku, kdy podíl firmy AMD na trhu s x86 CPU právě po nástupu velice dobrých Ryzenů 5000 klesl, což byl prostý důsledek toho, že Intel dokázal rozšiřovat svou produkci vyšším tempem. Jinými slovy, AMD nemělo a nemá k dispozici potřebné kapacity.

Aktuálně tak má AMD na trhu lepší desktopové procesory v mnoha ohledech i serverové procesory a jednoznačně i konkurenceschopné mobilní procesory, jenomže je limitováno výrobními kapacitami, o které se u TSMC přetahuje s celou řadou jiných firem, mezi něž se nově tlačí také Intel . Respektive Intel mezi ně patří už dlouho, ale nyní chce ještě více a navíc pokud možno to nejmodernější z repertoáru Tchaj-wanců.

Nemůžeme tak v žádném případě pomýšlet na to, že by AMD mohlo Intelu i nadále brát podíl na trhu nezměněným tempem, jako mohlo doposud, kdy byl Intel zaskočen nástupem architektury Zen a zoufale se snažil vymačkat maximum ze starého 14nm procesu a staré mikroarchitektury Skylake. Tyto časy nyní končí.