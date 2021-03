Protitěžební ochrana karty RTX 3060 byla nakonec opravdu prolomena

Takže nový stav je ten, že ochrana proti těžbě Etherea na GeForce RTX 3060 opravdu nevydržela, přičemž tentokrát už jde o jiný případ než minule . Server PC Watch hlásí, že má celou věc potvrzenou a že nyní je možné na RTX 3060 pohodlně těžit Ethereum pomocí algoritmu Daggerhashimoto, přičemž výkon dosahuje většinou necelých 50 MH/s v případě karty vyladěné pro efektivní provoz.

Přidávají se také nové zdroje, které tuto skutečnost potvrzují a my se dozvídáme, že řešení má být navíc velice prosté a že odemknutí karty zvládne v podstatě kdokoliv.

PC Watch jako důkaz zveřejnil snímek zachycující těžbu Etherea na RTX 3060, která byla nastavena na TBP 110 W s ventilátory na 70 procent, což zajistilo provoz, při němž se karta ani trošku nepřehřívá. Snímek ukazuje těžbu po osmi minutách provozu, což by mělo pro potvrzení stačit, neboť ochrana karty začínala omezovat těžbu na cca 26 MH/s po pěti minutách provozu.

Na fórech Guru3D se objevilo potvrzení od autora, který dosáhl na ještě nevyladěné GeForce RTX 3060 výkonu 46 MH/s při těžbě Etherea. S vyladěnou MSI RTX 3060 GAMING X může dosáhnout 50 MH/s, ovšem při TBP 127 W a vypadá to, že v tomto případě byla ochrana překonána pomocí přeflashovaného BIOSu karty a s využitím vývojářské verze ovladačů stáhnutých přímo od NVIDIE

Není ale jasné, zda je to opravdu vše, co je třeba udělat pro zvýšení těžebního výkonu, ale rozhodně to nevypadá, že by byly zapotřebí nějaké další modifikace. Dle PC Watch, kde autor odmítl sdělit přesný postup, daná metoda po samotném uživateli nevyžaduje upravení samotných ovladačů či BIOSu a "každý to může s trochou snahy zvládnout", což by odpovídalo právě instalaci speciálních ovladačů a flashnutí jiného BIOSu.

Postupně se také objevují další potvrzení, že ochrana RTX 3060 byla prolomena. Je tu třeba video od Linmb na Twitteru , či screenshoty na dcinside.com . Můžeme si tak počkat na reakci NVIDIE, pokud nějaká přijde. NVIDIA si totiž má aktuálně chystat kartu RTX 3080 Ti, jež by omezovač těžby měla dostat také a je otázka, zda to bude mít ještě nějaký význam.

