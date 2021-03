Qualcomm chystá konkurenci pro Nintendo Switch. Nová konzole poběží na Androidu

Komponenty od Qualcommu nalezneme ve smartphonech, tabletech, noteboocích i dalších zařízeních. Nyní ovšem americký výrobce chystá po mnoha letech uvést na trh vlastní produkt pro koncové spotřebitele, který by měl nést jeho logo. Půjde o herní konzoli připomínající Nintendo Switch . S informací přišel web Android Police, jehož redaktor měl dokonce získat přístup k nefinálním obrázkům. Ačkoliv podobu zařízení nemohl sdílet, údajně se design velmi podobá populárnímu Switchi. Jedná se tedy o mobilní konzoli podobnou smartphonu či tabletu s odnímatelnými ovladači ve stylu „Joy-Con“ na pravé i levé straně.

Nintendo Switch

Ve srovnání s běžným smartphonem by ovšem konzole měla být o něco tlustší, neboť Qualcomm při návrhu nechtěl podcenit chlazení. Dostatečná rezerva by by teda měla zabránit, aby se zařízení přehřívalo a ztrácelo výkon, jako se to stává v případě dnešních smartphonů, kde výrobci hodně dbají na velmi nízkou tloušťku. Konzole by měla také podporovat chlazení pomocí ventilátoru, i když se může jednat o volitelné příslušenství. O konkrétních komponentech zatím nebyla řeč, ale lze předpokládat, že Qualcomm využije nějaký nový mobilní čipset Snapdragon – možná dokonce exkluzivní variantu, kterou neposkytne ostatním výrobcům smartphonů.

V případě displeje se spekuluje o 6,65palcovém panelu s rozlišením Full HD+. Není ovšem jasné, zda dá výrobce přednost technologii LCD nebo OLED. Herní ovladače by měla Qualcommu dodávat společnost s bohatými zkušenostmi v oboru. Větší prostor využijete výrobce také pro baterii o kapacitě 6 000 mAh – to je o dost více, než nabízí většina smartphonů. Navíc bude k dispozici technologie rychlého nabíjení Quick Charge. Hraní s přáteli na cestách (a možná také cloudové hraní) umožní podpora sítí 5G, ale vyloučena není ani levnější varianta pouze s Wi-Fi. Přesto si se zařízením nezavoláte, takže běžný smartphone nenahradí. Chybět by měla také zadní kamera.

Zdroj také hovoří o další běžné výbavě zahrnující slot na microSD karty, Bluetooth, GPS, akcelerometr nebo haptickou odezvu. Kromě hraní na cestách bude možné hrát i na velké obrazovce – televizoru nebo počítačovém monitoru. Zatím ovšem není jasné, zda Qualcomm vsadí na připojení přes HDMI nebo USB-C. Možná, že se dočkáme také dokovací stanice ve stylu Nintendo Switch. Jako operační systém by měl být přítomný Android 12 s uživatelskou nadstavbou a podporou Google Play Store. Qualcomm údajně doufá, že v konzoli bude předinstalována aplikace Epic Games Store.

Nová konkurence pro Nintendo Switch by měla být představena v 1. čtvrtletí 2022. Konzole bude dostupná jak běžnou prodejní cestou, tak prostřednictvím amerických mobilních operátorů. Cena zatím zůstává zahalena tajemstvím, ale podle spekulací Qualcomm ani nepočítá s tím, že by se z novinky stal prodejní trhák. Mělo by jít spíše o ukázku možností hardwaru a inspiraci pro další výrobce, který odebírají komponenty od Qualcommu.

