Qualcomm říká, že Snapdragon X bere 10 % trhu s Windows PC. Jakém konkrétně?

Společnosti Qualcomm se povedlo nabourat vody procesorů pro počítače s operačním systémem Windows, kde to bylo dlouho doménou dvou výrobců, AMD a Intelu. Na architektuře ARM zprvu jeho Snapdragon X trpěl na problémy s kompatibilitou, to se ale postupně daří řešit. CEO ARMu (nikoli Qualcommu(!), jak se někteří snaží mylně tvrdit) věří, že by tato architektura mohla mít v roce 2029 až 50 % trhu s Windows PC , což je hodně optimistické, otázkou je, kolik tohoto podílu bude mít Qualcomm. Letos by se totiž na trh měl vrhnout i MediaTek spolu s Nvidií. Nedávno se proslýchalo, že Snapdragon X zabral 0,8 % trhu s Windows PC , což mělo odpovídat 720 tisícům kusů počítačů. Pro mnohé to přišlo jako málo, toto číslo ale vzhledem k velmi omezené nabídce notebooků (jak kategoriemi a cenovými třídami notebooků, tak i počtem výrobců a modelů) je nakonec i docela úspěch. Nyní tu máme ale čísla nová a mnohem vyšší.

Qualcomm totiž tvrdí, že dle společnosti Circana měly procesory Snapdragon X více než 10% podíl na trhu k prosinci 2024. Nebylo to však celkově, ale jen v úzké části trhu. Byla totiž řeč jen o USA a jen o noteboocích s Windows OS s cenou přes 800 USD. Toto omezení dává i docela logiku, protože to odstraňuje nedostatek prvních výsledků s omezenou nabídkou. V dané době Qualcomm Snapdragon X byl dostupný jen v noteboocích nad 800 USD, takže dává smysl se dívat, kolik procent zabral v oblasti, kde vůbec mohl vzít nějaký ten tržní podíl. To, že se to omezilo jen na USA, je už trochu horší a nemůžeme to tedy vztáhnout na celý svět. I tak je ale 10 %, je-li to skutečně pravda, velmi slušný úspěch. Pochopitelně v tomto nemáme MacBooky od Applu, protože byla řeč jen o systémech s Windows OS. Na celkovém trhu notebooků s cenou 800+ USD by byl jeho podíl výrazně menší (MacBooky jsou v USA dost populární).