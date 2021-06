Radxa Zero: klon Pi Zero se 4 jádry a 4 GB paměti RAM

Klony počítačů firem Raspberry či Arduino bývají obvykle stejně dobře vybavené, i když ne se skutečně originálním hardwarem, přičemž jejich výhodou bývá především nízká cena. Radxa Zero se ale chystá nabídnout spíše než nízkou cenu vyšší výkon a více paměti. Ostatně Pi Zero už mají za sebou řadu let na trhu.

Původní Raspberry Pi Zero je založen na jednojádrovém procesoru Broadcom BCM2835 s 1GHz jádrem ARM11, který má být o 40 % výkonnější než čip v prvním Raspberry Pi. Dále tu máme 512MB paměti LPDDR2 SDRAM a slot pro kartu Micro SD.

Radxa Zero však nabídne rovnou čtyřjádrový procesor Amlogic S905Y2 s Cortex-A53 na taktu až 2 GHz a s GPU Mali-G31 MP2. Vedle toho má v základní verzi také 512 MB paměti, ale už LPDDR4 a navíc také modul AP6212 s Wi-Fi 4 a Bluetooth 4, takže bychom jej měli porovnávat spíše s Raspberry Pi Zero W s cenou 10 dolarů, zatímco základní verze Radxa Zero bude k dispozici za 15 dolarů.

Další verze Radxa Zero bude mít ve výbavě za 5 dolarů navíc další 1 GB operační paměti a pak tu budou dvě ještě lepší verze, a to obě s modulem AP6256 a Wi-Fi 5. První z nich nabídne 2 GB paměti RAM a 8 GB eMMC Flash a druhá pak už zmíněné 4 GB RAM a pak 16 GB na eMMC. Ta už také přijde na 45 USD.

Radxa Zero mají dále ve výbavě obvyklých 40 GPIO pinů, dva porty USB C, z nichž jeden je už typu USB 3.0 a namísto mini HDMI portu na Raspberry je tu micro HDMI s výstupem až na 4K@60Hz, ovšem nemáme tu port CSI pro kamerové moduly. Provozovat tu můžeme Android či snad potažmo i jiné systémy, ale ne Raspberry Pi OS.

Výrobce zatím ukázal přes 100 kusů, které byly vyrobeny pro různé spolupracující vývojáře, přičemž masová výroba má odstartovat do dvou měsíců.

