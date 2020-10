Ray tracing na Radeonech RX 6000: jaký je výkon jader Ray Accelerator?

Radeon RX 6000 obsahuje hardwarovou podporu ray tracingu, čili něco jako RT jádra na kartách GeForce RTX. AMD přitom při svém představení nových karet nezveřejnilo téměř žádné podrobnosti a později se tomuto tématu ve své prezentaci nevěnoval ani Frank Azor . Na co to ukazuje? Inu nejspíše na to, že AMD nejspíše stále nepokládá ray tracing za významný z hlediska graficky počítačových her. Anebo je tu ještě něco jiného?

Z dostupných materiálů se dozvíme, že každá jednotka CU (Compute Unit) je vybavena jedním RA (Ray Accelerator). Čili Radeon RX 6900 XT jich má 80, RX 6800 XT pak 72 a RX 6800 může využít 60 RA. To nejsou tak odlišná čísla oproti moderním GeForce RTX 3090, 3080 a 3070, které mají 82, 68 a 46 RT jader, jenomže my nevíme v podstatě nic o tom, jaký výkon dokáží poskytnout a zda je vůbec můžeme mezi sebou srovnávat. Ovšem co se týče APU pro moderní konzole Xbox Series X/S a PlayStation 5, ta mají využívat ty samé RA.

Tisková zpráva od AMD pak udává, že nové Radeony jednak podporují DirectX 12 Ultimate, a tedy i příslušný DirectX Raytracing (DXR) využitelný pro zpracování stínů, osvětlení a odrazů, čili v podstatě pro to samé, co nabízí i GeForce RTX. S využitím AMD FidelityFX se pak může míchat ray tracing s rasterizací, což je ovšem dnes stále nutnost, neboť neexistuje hardware, který by pomocí ray tracingu zvládl rozhýbat moderní hry. To si můžeme dovolit třeba u starého Quake II a i v něm může být ray tracing s vyšší kvalitou pekelně náročný.

Procedural Geometry na RTX 3090

AMD také zveřejnilo už první výsledky testů využívajících jádra RA. Jde o dva měsíce starý test, kde čip RX 6800 XT zvládl v rámci nástroje Procedural Geometry (součást DXR SDK od Microsoftu) urychlit softwarový DXR celkem 13,8x na 471 FPS. Server VideoCardz pak vyšťoural výsledek od jednoho redditora , který na Asus RTX 3080 TUF získal ve stejném testu 630 FPS. Na wccftech pak vyzkoušeli RTX 3090 s výsledkem 749 FPS.

Karty firmy NVIDIA tak dle těchto testů poskytují mnohem lepší výkon svých RT jader, nicméně my z toho zatím nemůžeme vyvozovat žádné závěry. Jak bylo uvedeno, výsledky od AMD jsou dva měsíce staré a zatím nám tu také chybí řádné srovnání v praktických (herních) testech. Zatím to ale pro AMD moc dobře nevypadá.



