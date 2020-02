Quake II RTX: ray tracingová laboratoř

NVIDIA nejprve představením karet GeForce RTX 2000 vyvolala nadšení, které ale brzy vystřídalo střízlivé uvažování o tom, co nám ray tracing vůbec může nabídnout. Pokud někdo čekal stejnou revoluci, jaká nastala v době, kdy společnost 3Dfx vtrhla do světa PC, pak se dá objektivně říci, že nic takového nepřišlo.





Descent na 3Dfx

Karty VooDoo 1 od 3Dfx ve své době dokázaly především dvě věci, a sice poskytnout dostatečný výkon na to, aby si hráči mohli zapnout rozlišení 640×480 namísto 320×240, aniž by měli pocit, že si prohlíží diapozitivy, což už bylo samo o sobě slušné, ale navíc začaly být standardně vyhlazovány textury. Takže i když nám to dnešním pohledem už možná nepřijde, tehdy hráčům při pohledu na akcelerovanou hru ve vysokém rozlišení padaly sanice a společnost 3Dfx zaznamenala velký úspěch, i když podporovaných her zpočátku také nebylo mnoho.

Descent bez akcelerace

V případě ray tracingu má NVIDIA problém s tím, že i bez něj už hry vypadají velice dobře a vše se točí především kolem realistického ztvárnění stínů, odrazů a celkového nasvícení, než aby šlo o nesrovnatelně kvalitnější grafiku. Pak se ovšem nelze divit tomu, že mnozí o ray tracing nejeví zájem, zejména když pak vidí, jak jim jeho aktivace užírá výkon.

Zvláště pak lze mluvit o skupině uživatelů, kteří jsou vyzbrojeni kartami RTX 2060, jichž je dle Steam Survey nejvíce. A i bez tohoto průzkumu bychom mohli říci, že majitelů těchto karet bude nejvíce ze všech, kteří mají některou z rodiny RTX, neboť dražší karty si tolik zákazníků pochopitelně nenajdou. A pokud RTX 2060 sotva stačí na rozhýbání titulu s ray tracingem, a to ne nutně na vysoké kvalitě, zatímco uživatel bude mít potíže vůbec rozeznat, zda má ray tracing zapnutý, nebo ne, máme tu problém.

Hry jako Minecraft nebo právě Quake II se pak mohou velice hodit pro svou celkovou nenáročnost, která umožňuje nabídnout o to kvalitnější ray tracing. NVIDIA pak může říci, že právě tato technologie dokázala velice slušně oživit grafickou stránku stařičké hry, aby poukázala na to, co ray tracing může nabídnout. Soudný člověk by to ale měl brát spíše jako demo či ukázku toho, jak by mohl být ray tracing využíván v budoucích hrách, které se nebudou omezovat jen na něco z jeho nabídky.

Quake II RTX totiž nabídne realistické ztvárnění globálního osvětlení, odrazů i lomů světla a také stínů, zatímco v případě prvních her pro RTX se toto všechno nikdy nesešlo. Battlefield V nabízí odrazy, Shadow of the Tomb Raider zase stíny a Metro Exodus pak globální osvětlení.

My se dnes zaměříme právě na Quake II RTX, který je založen na otevřeném enginu Q2VKPT, jejž vytvořil Christoph Schied z Technologického institutu v Karlsruhe. Q2VKPT staví na Q2PRO, což je zase modernizovaná verze původního enginu, která nabízí dynamické osvícení scén i pohybujících se objektů, podporu SLI nebo deathmatch či kooperaci v režimu pro více hráčů, takže jde o vylepšení po mnoha stránkách.