AMD ukazuje Radeony RX 6000, sledujte s námi

Ovšem většina zákazníků stejně čeká spíše na nové levnější karty a na to, kam se posune jejich poměr výkonu a ceny. NVIDIA letos díky novým GeForce Ampere nastavila vysokou laťku, což ukázaly i testy nové GeForce RTX 3070 . Ta má v podstatě stejný výkon jako GeForce RTX 2080 Ti, ovšem přichází s poloviční cenou. Od AMD tak očekáváme něco podobného, ale je tu řada otázek: dokáže konkurovat výkonu nových RTX 3000? Jaké ceny nabídne? Kdy a jaké modely začnou proudit na trh? Bude jich dost? A dozvíme se konečně, co je pravdy na zprávách o využití speciální Infinity Cache?

Společnosti AMD se už velice dlouho nedaří návrat na výsluní, pokud jde tedy o výkonné herní grafické karty. Už v době Kepleru a Hawaii, čili před sedmi lety, byla NVIDIA v hi-endu lepší, pokud jde o její GeForce GTX 780 Ti vs. Radeon R9 290X, nicméně to dorovnala alespoň nižší cena.

V další generaci ale už přišla řada na Radeon R9 Fury X, zástupce první herní řady karet AMD využívajících paměti HBM. Jejich propustnost byla na svou dobu vysoká (512 GB/s), ale kapacita omezená na 4 GB. Cenově plně srovnatelná GeForce GTX 980 Ti se 6 GB byla ale i se slabší propustností 336 GB/s ve hrách celkově výkonnější.

AMD se hi-end začal vzdalovat a firma se upnula k přechodu na nový 14nm výrobní proces a architekturu Polaris. V roce 2016 tak přišly na trh Radeony RX 400, mezi nimiž se však žádný hi-end vůbec nenacházel, neboť nejvýkonnějším modelem se stal Radeon RX 480 za 240 USD v případě 8GB verze. NVIDIA přitom kontrovala veleúspěšnou generací Pascal (GeForce GTX 1000), proti jejímž výkonnějším modelům firma AMD nemohla postavit nic. Už v dalším roce se ale měla předvést generace Vega slibující velice vysoký výkon i díky novým pamětem HBM2.

V roce 2017 AMD nejdříve připravilo oprášené Polarisy v podobě Radeonů RX 500, které znamenaly jen mírné zlepšení. Byl to zkrátka klasický "refresh", ovšem v závěsu za nimi byly chystány karty RX Vega. Ty skutečně vysoký výkon nabídly, a to v době, kdy NVIDIA byla zrovna v polovině cyklu svých Pascalů, takže AMD mělo šanci. Ovšem i když RX Vega 64 nabídla v FP32 vyšší výkon než NVIDIA TITAN Xp, ve hrách se stala konkurentkou spíše jen pro GeForce GTX 1080, neboť vzhledem ke své architektuře nedokázala vysoký hrubý výkon i propustnost pamětí efektivně využít ve hrách. AMD se navíc dlouho potýkalo s problematickou výrobou GPU Vega, což se týkalo především jejich pouzdření s paměťmi HBM2. Tuto generaci bychom tak mohli zkráceně označit jako nevyužitý potenciál.

Jenomže co dál? NVIDIA byla v tu dobu už očividně na koni a chystala se předvést zásadní grafický veletoč, který přišel v roce 2018, když byly představeny GeForce RTX 2000 s podporou hardwarového ray tracingu a se zbrusu novou technologií DLSS, která měla a má za úkol především nahrazovat ztracený výkon. Později nastoupily GeForce RTX 1600 jako verze bez podpory RTX technologií.

Čas pro AMD přišel až v roce 2019, kdy se firma zaměřila na další skok ve výrobních technologiích, a to na 7nm proces. Nejdříve ale připravila kartu, kterou lze označit leda za nouzové řešení. AMD vědomo si toho, že nemůže nabídnout nic jiného, připravilo alespoň 7nm Vegu založenou na stejné architektuře jako starší RX Vega, ovšem s vyššími takty a paměťovou výbavou, kterou by jí mohla závidět i dnešní RX 3080. Radeon VII získal totiž 16 GB HBM2 s celkovou propustností 1 TB/s. Jenomže ani s takovou výbavou nedokázal překonat levnější GeForce RTX 2080, a tak ani není divu, že Radeony VII brzy zmizely z trhu, na němž se v podstatě ani moc nerozšířily.

AMD si pak mohlo později v roce 2019 v rámci už 7nm série Radeon RX 5000 do jisté zopakovat to, co předvedlo při nástupu prvních 14nm Radeonů RX 400. Rozdíl je ale ten, že tato generace založená na první verzi architektury Navi už dokázala předvést výrazně lepší herní výkon a nejspíše právě kvůli ní šel Radeon VII předčasně do důchodu. AMD těžko mohlo obhájit jeho pozici na trhu s cenou 700 USD, když samo připravilo herně jen o trošku slabší Radeon RX 5700 XT, který přišel jen na 400 USD.

Navi 1 tak dokonale pohřbily éru generace Vega, ale nedokázaly vrátit AMD do hi-endu. Nicméně dosáhly i jednoho nebývalého úspěchu. Donutily totiž NVIDII reagovat a vytáhnout z rukávu vylepšenou generaci GeForce RTX 2000 Super. I přes mnohé zprávy slibující oprášený hi-end však NVIDIA nikdy nepřišla s vylepšenou verzí karty RTX 2080 Ti, což jen dokládá, že ji AMD nikdy neohrožovalo. Nemělo čím.

Nyní tu ale máme už rok 2020, v němž se firmy AMD a NVIDIA vzácně setkávají a vypouštějí na trh v podstatě ve stejnou dobu své nové zásadní generace. Jde o skutečně neobvyklou konstelaci, v níž NVIDIA přináší karty GeForce 3000 s čipy Ampere, které na jednu stranu nabízí obrovský posun ve výkonu bez navýšení cen, ale na druhou stranu jsou zatím v podstatě nedostupné.

AMD se zase rozhodlo nabídnout karty založené na generaci Navi 2, která se uplatní také ve zbrusu nových konzolích PS5 a Xbox Series X/S. S Navi 2 už dle našich očekávání zaútočí i na hi-end NVIDIE a nyní už lze už říci, že firmě se povedlo dobře utajit jejich tajemství, neboť my stále vůbec nemůžeme říci, jak se série Radeon RX 6000 předvede. To se ale ukáže už za několik hodin.