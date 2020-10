Recenze GeForce RTX 3070 jsou tu, jak si vede?

Stejně tak už budeme vědět, proti čemu půjde AMD se svými Radeony RX 6000, které budou představeny zítra. Nicméně rámcově jsme to už stejně věděli, neboť NVIDIA slibovala výkon plně srovnatelný s RTX 2080 Ti, což úniky testů zatím víceméně potvrzovaly

Dalo se však očekávat, že to nebude tak jednoznačné. Ampere je přeci jen díky svým zdvojeným jádrům pro FP32 výrazně odlišná architektura a také je tu mezi RTX 3070 a RTX 2080 Ti výrazný rozdíl v propustnosti pamětí, která u nové RTX 3070 zůstala na 448 GB/s (stejné jako u RTX 2070), přičemž RTX 2080 Ti nabízí 616 GB/s. Takže jak se to projeví v praxi?

Ostatně právě poměr výkonu k ceně se dostal do titulku recenze serveru techPowerUp , díky jehož výsledků se můžeme utvrdit v tom, že výkon karty RTX 3070 je oproti RTX 2080 Ti lepší právě ve vyšších rozlišeních. Takže pokud ve Full HD jen mírně zaostává, dá se očekávat, že ve 4K bude RTX 3070 naopak lepší. Že by to byl právě dopad pomalejší paměti?