Referenční Radeon RX 7600 může mít potíže s 6+2pinovými napájecími konektory

Jistě si vzpomínáte na problematické konektory 12VHPWR použité na většině karet GeForce RTX 4000 od Nvidie. I když se chyba týkala jen 0,05 % uživatelů a problém byl způsoben nesprávnou instalací, ke které však nešťastné řešení i provedení konektoru dost "dopomáhalo", byl z toho docela poprask. Menší problém má bohužel i, a to dokonce se standardními 8pinovými konektory u nového. 8pinový konektor může být ve dvou různých provedeních, jako jeden celistvý 8pinový nebo jako dvoudílný 6+2pinový. A právě s 6+2pinovou variantou mohou mít referenční verze Radeonu RX 7600 problémy.

Problém je v tom, že zadní strana karty (backplate) vystupuje příliš daleko a má sice vybrání na hlavní zobáček konektoru, ale už moc nepočítala s vyvýšením 6+2pinového konektoru v místech, kde se tyto dvě části spojují, aby lépe držely u sebe. Tam složený konektor koliduje s backplate a může být velký problém konektor správně zasunout. Míra problému tak záleží i na míře tohoto vyvýšení. Např. redakce TechPowerUp tvrdí, že se to týká 20 % těchto kabelů, které u sebe mají v laboratoři. S klasickým 8pinovým (celistvým) konektorem problém není, ten je ve stejných místech plochý, bez vyvýšení.

Rx 7600 with Seasonic psu pic.twitter.com/1fP5fcxmma — UNIKO's Hardware (@unikoshardware) May 27, 2023

Řešením je tak nepoužívat 6+2pinový konektor, ale celistvý 8pinový. AMD už na problém reagovalo s tím, že k referenčním verzím grafických karet RX 7600 bude přibalovat potřebný kabel (redukci) s 8pinovým konektorem, který by neměl mít problém. Tedy se zdá, že konkrétním řešením bude redukce z 6+2 na 8-pin, která by řešila všechny případy, a ne kabel s 8pinovou koncovkou, který by řešil jen uživatele s modulárními zdroji. Prozatím se referenční RX 7600 nedostaly do prodeje a jsou jen u redakcí pro testování, takže se problém naštěstí netýká reálných uživatelů.