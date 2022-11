Oficiální vyjádření Nvidie: tavící konektory jsou chybou uživatelů

Kauza tavících se konektorů 12VHPWR u grafických karet Nvidia GeForce RTX 4090 má další pokračování. K celé záležitosti se vyjádřila společnost Nvidia. Ta řekla, že se dosud po celém světě stalo okolo 50 případů roztavených konektorů, o kterých ví. Pokud uvážíme, že po světě koluje přes 100 tisíc těchto karet, hovoříme zhruba o 0,05 % dotčených karet. To nenasvědčuje tomu, že by šlo o úplně typický problém postihující velkou část uživatelů a spíše to napovídá tomu, k čemu došla Nvidia.



Ta tvrdí, že všechna dosud zjištěná data nasvědčují tomu, že jde o nesprávné zasunutí konektoru nebo jiný problém způsobující nedostatečný kontakt. Nvidia tak doporučuje připojit napájení do grafické karty ještě dříve, než se grafická karta zasune do základní desky (patrně proto, že pak je komplikovanější aplikovat správné množství síly tak, aby byl konektor správně připevněn a zároveň nedošlo k poškození karty. Nvidia nyní hledá další cesty, jak lépe zajistit, aby uživatelé konektor správně zapojovali a nedocházelo k dalším problémům.