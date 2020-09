Rozhraní VirtualLink končí, zrušeny byly i webové stránky

Rozhraní VirtualLink a za ním stojící standard zavedlo konsorcium firem AMD, NVIDIA, Microsoft, Oculus, Valve a HTC. Těžko si lze přát lepší výběr firem, pokud jde o prosazení rozhraní pro PC a headsety virtuální reality, ovšem přesto se přihodilo, že rozhraní VirtualLink nyní končí z toho prostého důvodu, že se neprosadilo. Jak je to možné?

Rozhraní VirtualLink mělo značně usnadnit připojení VR headsetů k PC. Fyzicky šlo o konektor USB C, který mohl obstarat vše potřebné, čili audio/video signál, ostatní data i napájení (až 27 W), takže pro napojení headsetu by stačil jen jeden kabel. A v daném případě nejde jen o snadné zapojení, ale i to, že uživatel vizuálně odříznutý od reálného světa by byl omezován a ohrožován právě jen jedním kabelem, i když zde záleží spíše na provedení konkrétního headsetu.

Nicméně sjednocené rozhraní vypadalo jako dobrý nápad, zvláště když mělo za sebou přední firmy v oboru a ihned se dostalo na moderní karty RTX 2000. Pro ně to přitom znamenalo, že oněch 27 W musely být schopny dodávat, takže to i zvedalo jejich nároky na napájení. NVIDIA tak svůj standard podpořila, a to se nedá říci o jejích AIB partnerech, kteří si všímali toho, že je VR firmami spíše ignorován. A zcela jej ignorovalo také AMD, ačkoliv samo patřilo do daného konsorcia.

Mezi firmy, které podpořily rozhraní VirtualLink, patří dle VideoCardz pouze XTAL a StarVR. Oculus Quest sice využívá USB C, ale ne samotné rozhraní VirtualLink a co se týče firmy Valve, ta měla plány na jeho využití, ale z nich nakonec nebylo nic. Připravoval se totiž adaptér pro headset Index, ale dle jistých technických potíží a problémům se spolehlivostí nakonec firma Valve jeho vývoj zastavila a rovněž zmínila, že VirtualLink se nedočkal podpory ani ze strany výrobců notebooků, kteří by přitom měli po jednotném a malém rozhraní sáhnout jako první.



VirtualLink je tak nyní mrtvý. Jeho stránky nefungují, nevíme o nových produktech, které by toto rozhraní měly využívat a není tu ani žádný jiný standard, který by dokázal nabídnout srovnatelné vlastnosti. To ostatně i dobře ilustruje celkový stav trhu s VR headsety, který stále představuje okrajovou záležitost a bezesporu právě i proto se výrobci hardwaru zdráhali ve svých produktech nové rozhraní nabízet. A lze si představit, že důvodem k tomu mohlo být zvláště napájení, neboť 27 W není (zvláště v případě notebooků) tak málo na to, aby se nad potřebou vyhradit příslušný příděl energie mohlo jen mávnout rukou.

Ceny souvisejících / podobných produktů: