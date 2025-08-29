Situace se otáčí. USA chtějí Číně dodávat AI čipy, ale ta je už nechce. Nvidia H20 má ban
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia asi moc peněz z Číny nedostane. Nejprve Čína chtěla AI čipy Nvidie, ale USA je dodávat nechtělo, nyní je USA dodávat chce, ale to už je naopak nechce Čína. Na čip Nvidia H20 byl totiž uvalen ban z čínské strany.
Společnosti Nvidia se sice hodně daří, ale v oblasti AI čipů už zdaleka nerostla tak rychle, jak předtím (nárůst proti jarnímu čtvrtletí ve srovnání s obvyklými čtvrtletními nárůsty). I když skok o další 2 mld. USD za čtvrtletí je polovinou příjmů celé divize s kartami GeForce, procentuálně šlo jen o 5 %, zatímco za poslední dobu to bylo obvykle okolo 18 % na čtvrt roku. Svou roli hrál i ban na vývoz AI čipů do Číny, přičemž teprve nedávno Nvidia dostala licenci, která ji měla umožnit vývoz čipů H20. Něco takového by firmě mohlo v příjmech přinést odhadem okolo 2 až 5 mld. USD, což je až okolo 10 % jejích příjmů. Jenže jak se zdá, z vývozu do Číny toho moc nebude.
Tentokrát to ale nebude ze strany USA, které nejprve vývoz zakázalo, ale ze strany Číny, která naopak zakázala dovoz. Je zajímavé, jak se obě mocnosti snaží tu druhou trestat pomocí téhož směru obchodu téhož artiklu, zákazem dovozu H20 do Číny, takže kdo vlastně trestá koho?
Čínská vláda totiž vydala ban na dovoz čipů Nvidia H20, takže i když Nvidia už nyní může vyvážet, naopak nemá komu. Čína nechce, aby zdejší firmy využívaly čipy H20 a jiných ořezaných amerických AI čipů (tím se může myslet patrně i AMD Instinct MI308), současně chce, aby firmy využívaly častěji vlastní domácí AI čipy. Konkrétně by se jejich podíl měl dostat alespoň na 50 %. Následkem toho čínské firmy nemohou objednávat tyto čipy Nvidie, což mělo podle zákulisních informací zapříčinit i to, že Nvidia měla pozastavit výrobu H20. Otázkou také je, zda se vůbec bude pokračovat ve vývoji nového ořezaného čipu B30A, který už má být založen na architektuře Blackwell. Pro zajímavost, hodnota akcií společnosti Nvidia se dnes zatím pohybuje o cca 3-4 % níže než včera.
