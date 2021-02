Sonda ze SAE dorazila na orbitu Marsu, bude zkoumat atmosféru rudé planety

Mise ze Spojených arabských emirátů, jež nese název Äl Amal (v překladu Naděje), dospěla do důležitého bodu. Kosmické sondě se podařilo dostat na oběžnou dráhu Marsu, což byl hlavní cíl její dlouhé cesty, která začala minulý rok v červenci . V létě sonda ze SAE odstartovala svůj let k rudé planetě v japonském Kosmickém centru Tanegašima na raketě Mitsubishi H-2A a záhy se k ní na daleké cestě k Marsu přidala i čínská mise Tianwen-1 a také projekt NASA s roverem Perseverance . Tyto dvě další mise by měly k Marsu brzy dorazit také.