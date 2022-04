Společnost TSMC vydělala o 45 procent více než před rokem

První letošní kvartál tak pro TSMC představuje růst na všech frontách, a to i ve srovnání s posledním kvartálem předchozího roku, který by za normálních okolností byl spíše lepší. Tržby tak meziročně rostly o 35,5 procent, ale čistý zisk už o více než 45 procent na 4,8 miliardy amerických dolarů. My se ale chceme podívat spíše na novinky o výrobních procesech této firmy.

Nejdříve tu ale máme malý přehled toho, jak se na tržbách TSMC podílely jednotlivé procesy. Podíl moderní 5nm technologie přitom klesl ve prospěch 7nm a 16nm, ovšem to můžeme považovat spíše za "sezónní fluktuaci" i nádech před letošní smrští, kterou zajistí noví zákazníci včetně firem AMD a NVIDIA.

Dále se dozvídáme, že proces N3 (3nm) je stále na cestě a masová výroba bude spuštěna v druhé polovině tohoto roku. Firmy mají dle TSMC o N3 větší zájem než svého času o N7 či N5 a jde především o výrobu čipů pro mobilní telefony (samozřejmě hlavně Apple) a také pro HPC.

N3E, čili trošku slabší verze N3, bude aktuální asi rok poté, čili masová výroba od 2. pol. 2023, což ovšem neodpovídá Proces, čili trošku slabší verze N3, bude aktuální asi rok poté, čili masová výroba od 2. pol. 2023, což ovšem neodpovídá informacím od Morgan Stanley , že tato technologie bude využita už dříve. Nejde ale o zásadní rozpor a TSMC uvádí, že v příštím roce očekává v případě N3E prudký nárůst výtěžnosti

A pak už se mluvilo i o N2 (2nm), který je plánován na rok 2025, na což ostatně spoléhá i Intel, který by rád firmu TSMC opět zase předhonil, neboť už v roce 2024 by chtěl mít k dispozici jak proces 20A, tak i 18A.

Dále tu máme i údaje o zákaznících firmy TSMC, mezi nimiž stále vedou Severoamerické firmy, které se podílely na tržbách 64 procenty, i když to znamená pokles o 3 procenta. Následuje region Asie-Pacifik s 15 procenty, samotná Čína si polepšila na 11 procent a EMEA s Japonskem mají 10 procent.

A co výhled na aktuální kvartál? Během něj by tržby měly dosáhnout 17,6 až 18,2 mld. USD (nyní to bylo téměř 17 mld.) s hrubou marží mezi 56 a 58 %.