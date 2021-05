Starship SN15 dokázala po výletu do výšky 10 km v pořádku přistát

Společnost SpaceX už dříve začala s tvorbou prototypů SN12 až SN14, přičemž právě SN12 už byla z velké části postavena, ale už na začátku tohoto roku bylo jasné, že nepoletí, takže SN12 byla poté zčásti využita pro jiné účely. SN13 a SN14 ve stavbě daleko nepokročily.

Nová Starship SN15 je vůbec první prototyp, který již letěl a nezřítil se či neexplodoval, ačkoliv, jak můžete vidět na prvním obrázku z času T +06:08 musel být po dosednutí hašen unikající metan, ale to nezpůsobilo žádné vážnější potíže.

Prototyp SN15 dostal zbrusu nový software pro svou avioniku, přepracovaný spodek (aft skirt) i novou verzi motorů Raptor umístěných v nové verzi platformy zvané Thrust Puck.

Thrust Puck pro tři motory Raptor

Jde tak o významná vylepšení, díky nimž se tentokrát povedlo s prototypem SN15 v pořádku přistát, i když samotný záznam je bohužel poznamenaný častými a dlouhými výpadky signálu. Let SN15 byl ale v podstatě stejný jako v případě předchozích prototypů. Loď odstartovala do výšky 10 km, poté se obrátila do horizontální polohy a pomocí svých křidélek ovládala svůj volný pád. Poté opět zapnula své Raptory, napřímila se a v oblaku prachu přistála na okraj vybetonované plochy. V tom měla SpaceX asi i trošku štěstí, neboť to vypadá, že kdyby SN15 přistál jen o kousek vedle, mohl by se převrátit.



Tento úspěch přichází pro SpaceX právě včas, neboť NASA nedávno ohlásila , že si Starship vybrala pro Human Landing System (HLS) programu Artemis, což se nelíbí Jeffu Bezosovi s jeho konkurenční Blue Origin. SpaceX nyní může ukázat, že je na dobré cestě, i když Bezzos má na druhou stranu pravdu v tom, že se od NASA očekával výběr alespoň dvou firem, které by měly vývoj svých verzí HLS dotáhnout do konce. Na druhou stranu dnes neexistuje nikdo, kdo by mohl nabídnout to samé, co má nyní ve vývoji SpaceX.

Ceny souvisejících / podobných produktů: