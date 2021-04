Bezos podává stížnost proti výběru firmy SpaceX pro stavbu lunárního modulu

NASA si vybrala SpaceX pro přistání na Měsíci a počítá se zde s variací lodí Starship, která bude přistávat na vlastní nohy stejným způsobem, s jakým se počítá pro přistávání na Zemi či Marsu. Díky slabé měsíční gravitaci ale pochopitelně nebude ve stejné konfiguraci.

Nicméně nyní jde o to, že tento výběr agentury NASA pro HLS (Human Landing System) programu Artemis nyní napadl Jeff Bezos, který se po svém odchodu z Amazonu už naplno věnuje své firmě Blue Origin. Bezos tak podal americké vládě stížnost s tím, že návrh jeho firmy prý nebyl řádně prozkoumán a posouzen.

Blue Origin totiž v prvním kole také předložila svůj návrh, a to vedle SpaceX a Dynetics, přičemž šlo o třístupňový koncept zvaný Blue Moon. NASA přitom nedávno ohlásila, že si vybrala návrh firmy SpaceX a žádný jiný. A právě to nyní Bezos napadá ve své stížnosti pro Government Accountability Office (GAO) a uvádí, že NASA obvykle nespoléhá v případě tak významných projektů jen na jednu firmu. Příkladem budiž třeba právě vývoj systému pro vynášení astronautů na nízkou oběžnou dráhu a konkrétně na Mezinárodní vesmírnou stanici, v níž až do konce soupeřila o prvenství právě SpaceX s Boeingem.

Dle Bezose by tak SpaceX neměla být jedinou firmou, která bude pro NASA vyvíjet přistávací moduly pro Měsíc, což má svůj smysl, neboť pak hrozí v případě problémů s vývojem Starship zpoždění celého programu Artemis.

V celé věci také hrála roli cena. SpaceX od NASA nakonec dostane 2,89 miliard dolarů a Bezos si stěžuje, že agentura nakonec dala ceně uvažovaných řešení ve svém rozhodování větší váhu, než původně zamýšlela, což řešení Blue Origin za cca 6 miliard značně znevýhodnilo. A ani firmě SpaceX neměly původně stačit necelé tři miliardy, neboť NASA si dle Bezose tuto nižší částku vyjednala, o což se v případě Blue Origin a Dynetics ani nepokusila.



