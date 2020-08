Starship SN5 zvládla statický zážeh, Elon Musk slibuje brzký krátký let

Prototyp kosmické lodi Starship SN4 letos na konci května bohužel explodoval po testu motorů , společnost SpaceX ale ve vývoji postupuje dál a nyní se dostala k testování prototypu Starship SN5. Statický zážeh motorů Starship SN5 byl proveden 30. července 2020 ve 22:02 SELČ v texaském středisku SpaceX v Boca Chica. Tentokrát se statický zážeh povedl bez komplikací a CEO společnosti SpaceX Elon Musk vidí budoucnost růžově - podle twitterového příspěvku očekává krátký testovací let již brzy.

Prototyp lodi Starship SN5 má vykonat první zkušební let do výšky 150 metrů, který byl před neočekávanou explozí plánován i s prototypem Starship SN4. Starship tak brzy provede podobné krátké testovací vzlétnutí, jaké předvedl zkušební Starhopper minulý rok v srpnu . Žádné přesné datum testovacího "skoku" SN5 zatím zveřejněno nebylo, mělo by se ale nejspíše jednat o následující dny.