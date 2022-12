Svolt Energy má 1. generaci baterií Na-Ion se 100 Wh/kg, brzy má mít o 60 % více

Svolt Energy má pro nasazení, kde je nutná extrémně vysoká hustota, ve vývoji

Neexistuje jeden typ akumulátorů, který je vhodný na vše, a proto výrobci vyvíjí mnoho různých typů akumulátorů najednou. Např. společnostmá pro nasazení, kde je nutná extrémně vysoká hustota, ve vývoji solid-state akumulátory , kde už údajně dosáhla hustot 350-400 Wh/kg. Tam je pevný elektrolyt na bázi sulfidů, což je i případ společnosti Solid Power, která měla údajně už loni hustotu 320 Wh/kg a letos měla dosáhnout okolo 340 Wh/kg. Jenže to máme lithiové články a jak dobře víme, lithium začíná být čím dál více nedostatkové, a tedy i dražší. Ceny lithiových článků tak začaly dokonce stoupat . Jedním z řešení mají být sodíkové akumulátory Na-Ion. Ty už vyrábí společnost CATL s poměrně slušnou hustotou 160 Wh/kg, čímž se stávají docela rozumnou alternativou pro lithiové LFP (ty mají okolo 165-175 Wh/kg, LFMP pak cca 190-200 Wh/kg). Sodíkové akumulátory ale vyvíjí i již zmíněná společnost Svolt Energy.

Ty mají mířit na úplně opačný konec nabídky než Li-Ion s vysokou hustotou, tedy tam, kde není až tak důležitá právě ona vysoká hustota, ale důležitá je především nízká cena. Využití tak mohou najít ve stacionárních bateriích nebo low-endových vozidlech s krátkým dojezdem. Svolt nyní představil první generaci těchto baterií, ty ale svými vlastnostmi vůbec nepotěší. Jejich energetická hustota je totiž jen pouhých 100 Wh/kg, což je jen o trochu lepší než první Li-Iony od Sony před 30 lety (ty měly 90 Wh/kg). Nicméně už v prvním čtvrtletí příštího roku se má představit druhá generace s hustotou 135 Wh/kg, nicméně na trh se dostane teprve až 3. generace. Ta se má dle společnosti představit koncem roku 2023 a dosáhnout energetické hustoty 160 Wh/kg, což je pro výše zmíněná nasazení použitelná hodnota. Životnost akumulátorů by měla být na 2000 cyklů, což při alespoň trochu rozumném dojezdu přežije v podstatě každé auto (už při pouhém 200km reálném dojezdu by to bylo okolo 350 tisíc km). Na-Ion by se měly lépe chovat za nižších teplot než LFP, měly by být navíc ještě levnější.