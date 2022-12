Ceny lithiových akumulátorů po letech pádů začaly stoupat, nyní 151 USD/kWh

Lithiové akumulátory jsou důležitou součástí mnoha mobilních zařízení a v posledních letech jde zejména o kriticky důležité součástky do elektromobilů. Zatímco ale v roce 2010 stála jedna kWh doslova šílených 1160 USD, v průběhu dalších více než 10 let spadla, a to loni až na 141 USD/kWh (tedy na osminu). Velký zájem o baterie kvůli elektromobilům ale už nějakou dobu způsobuje výrazný nárůst cen některých materiálů pro jejich výrobu, a tak asi nikoho moc nepřekvapí, že ceny začaly nejprve stagnovat a v poslední době dokonce růst. Hodně se na tom podílí cena uhličitanu litného, jehož cena od poloviny roku 2020 stoupla na 10násobek.



Výsledkem je, že pro rok 2022 je průměrná cena lithiového akumulátoru pro automotive a energetická úložiště 151 USD/kWh, což je 7% nárůst ceny. Byl by dokonce vyšší, kdyby se v poslední době nezačalo ve větším přecházet na levnější akumulátory typu LFP, které netrápí ceny kobaltu nebo niklu. Stále ale mají problém s lithiem. Pokud jde o trh s elektromobily, tam jsou ceny akumulátorů zpravidla nižší než pro jiná nasazení, takže tam se hovoří o 138 USD/kWh na úrovni akumulátorů a 115 USD/kWh na úrovni článků. Zatímco v minulosti se cena obalu postarala asi o 30 % výsledné ceny akumulátoru, letos se projevily nárůsty cen samotných článků i pokroky v technologiích obalů, které jsou naopak levnější, takže nyní už obaly a elektronika okolo tvoří už jen 17 %.

Ceny se také liší podle trhu. V Číně se průměrná cena akumulátorů obecně dostala na 127 USD/kWh, v USA je přes 157 USD/kWh a v Evropě pak hovoříme dokonce o 169 USD/kWh. Hovoří se také o tom, že LFP články jsou obvykle o 20 % levnější než NMC, takže vidíme, že pokud si dáme dokupy ty nejlevnější varianty, tedy Čínu, baterie pro automotive a LFP, tak se i dnes velmi pravděpodobně dostaneme pod magickou hranici 100 USD/kWh (vychází mi to někde kolem 85-90 USD/kWh za LFP článek pro automotive v Číně a 100-105 USD/kWh za LFP akumulátor). Naopak nejdražší varianta, tedy NMC baterka pro úložiště v Evropě, by mohla mírně překročit i hranici 200 USD/kWh.



Jak to ale vypadá do budoucna? BloombergNEF (BNEF) předpokládá, že ceny už moc nahoru neporostou a budou v příštím roce spíše stagnovat. Hovoří se o pravděpodobné ceně okolo 152 USD/kWh. Od roku 2024 se počítá s poklesem cen, neboť se mají spustit další projekty těžby lithiových materiálů a dokonce se hovoří o tom, že by se průměrná cena akumulátorů měla dostat pod 100 USD/kWh v roce 2026 (tedy ne jen v Číně pro LFP akumulátor pro automotive, kde se kolem tohoto čísla pravděpodobně motá už dnes).