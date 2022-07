Svolt úspěšně otestoval solid-state články s hustotou 350-400 Wh/kg

Svolt Energy je čínskou firmou, která patří ke mnohým, jež vyvíjejí akumulátory nových generací. Soustředí se na více typů nových akumulátorů a jedním z nich jsou také sulfidové akumulátory s pevným elektrolytem (solid-state). Ty nedávno úspěšně otestovala ve svých laboratořích v kapacitách od 40 mAh až do 20 Ah. Ty mají energetické hustoty 350 až 400 Wh/kg, což jsou velmi dobré hodnoty, které by dojezdy dnešních elektromobilů při zachování hmotnosti akumulátorů prodloužily o cca 30-50 % (mohla by se tak objevit auta s papírovým dojezdem až 1000 km, spíše bych to ale viděl, že by se standardem stal 600-800km dojezd a ten skutečný tak o 100 km nižší). Akumulátory obstály v testu propíchnutí špendlíkem, zvládly také vysoké teploty okolo 200 °C. Jde o laboratorní vzorky, což napovídá, že se s nimi v autech ještě nějaký ten rok nesetkáme.

bezkobaltové akumulátory NMX (nikoli tedy tradiční bezkobaltové LFP), v létě 2021 je do Připomeňme nicméně, že firma např. v roce 2019 ukázala(nikoli tedy tradiční bezkobaltové LFP), v létě 2021 je do svých vozů ORA Cherry Cat uvedla společnost Great Wall Motors. NMX mají katodu se 75 % niklu a 25 % manganu, přičemž zde nezbývá místo na kobalt proti tradičním verzím jako NMC622 nebo NMC811. Tyto články mohou mít dle verze energetickou hustotu 240 až 245 Wh/kg, což není úplně rekordní, výhodou je ale o 5 % nižší cena proti NMC811 (méně niklu i kobaltu) a stejný pokles má i hustota. Navíc slibují až 2500 nabíjecích cyklů (při 400km reálném dojezdu životnost cca 900 tisíc km).