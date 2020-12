Teleskop Jamese Webba prošel posledními testy slunečního štítu

Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) americké NASA se skládá z obrovského zrcadla o průměru 6,5 metru, které se skládá z řady šestihranných segmentů. Toto primární zrcadlo se nejdříve musí na hlavní platformě napřímit, pak se složit ze tří hlavních částí a také vystavit své rameno se sekundárním zrcadlem. Vedle toho se bude muset také roztáhnout tepelný štít tvořený pěti vrstvami, ale tím to zdaleka nekončí, jsou tu také další součásti teleskopu jako anténa, řídicí klapka či radiátor, které využívají různé motory a ovladače. Je tak bezpodmínečně nutné, aby se JWST po odeslání do vesmíru dokázal sám vlastními silami rozložit do finální podoby a k tomu byla zapotřebí celá série testů, z nichž mnohé byly opakované.

Během závěrečného testování slunečního štítu bylo vyzkoušeno osm motorů, 139 ovladačů a tisíců dalších komponent, které mají za úkol natáhnout všech pět vrstev tepelného štítu pomocí teleskopických ráhen. To se v závěrečném testu povedlo, přičemž příště už se bude štít rozevírat ve vesmíru, což bude na jednu stranu díky absenci zemské gravitace jednodušší, ale nikdo neví, co se může stát vlivem vibrací při startu a pak nastane i prudká změna teplot.

JWST sice poputuje do libračního bodu za Zemí, ovšem nebude přímo ve stínu Země, neboť bude kolem druhého libračního bodu obíhat. Čili tepelný štít bude zapotřebí k tomu, aby se teleskop samotný ukryl do vlastního chladivého stínu. Na slunné straně štítu tak bude až 85 °C, zatímco na straně opačné to bude -220 až -230 °C, díky čemuž bude mít teleskop velice dobré podmínky pro sledování vesmíru v infračerveném spektru.

Ta nejdůležitější zpráva je ale prostá. JWST je díky dokončení těchto testů stále na cestě k vypuštění během příštího roku. Na to je ovšem ještě dost času, neboť raketa Ariane 5 poskytnutá Evropskou vesmírnou agenturou má s teleskopem startovat až 31. října 2021.





My se zatím můžeme podívat na video, které ukazuje celou mimořádně složitou proceduru, již JWST bude muset ve vesmíru podstoupit. Tu jsme popisovali už v jednom starším článku

